Menšík: Druhé kolo? Hledím ještě dál, cíle jsou mnohem vyšší

Jakub Menšík (19) se ve Wimbledonu cítí lépe než při loňském debutu, na travnatém povrchu si už podle svých slov nepřipadá jako slon na bruslích. Díky úternímu triumfu v 1. kole nad Francouzem Hugem Gastonem 6:1, 4:6, 6:2, 6:2 zaznamenal první vítězství v All England Clubu a věří, že další ještě přidá. V rozhovoru s novináři řekl, že bydlí s týmem v Londýně poprvé v pronajatém domě a má soukromého kuchaře.

"Vloni jsem hrál čtyři turnaje na trávě a stejně jsem se na ní necítil moc dobře. Přišel jsem si jako slon na bruslích. Zkrátka jako na ledu. Bylo to hodně složité. Hrál jsem tu minulý rok jeden z nejlepších zápasů, ale stejně jsem ho prohrál. Čím víc času ale na tom povrchu trávím, tím sebevědoměji se cítím," uvedl Menšík.



Jistota podle něj přichází jen s větší praxí a počtem odehraných utkání. "Když nepočítám juniorský Wimbledon, tak jsem do té doby nestrávil na trávě vůbec nic. Vloni to bylo poprvé, co jsem na ní hrál v rámci tour. Američané zase třeba nikdy neviděli antuku a také se jim na ní nehraje dobře. Čím déle jsem na tom vloni hrál, tím jsem se cítil komfortněji. Pohyb a i celkově takticko-technická hra se oproti loňsku zlepšila," líčil prostějovský rodák.



V této sezoně odehrál Menšík na trávě pět zápasů, tři vyhrál. V prvním kole Wimbledonu porazil Gastona po dvou hodinách, zaznamenal také 20 es. Do 2. kola v All England Clubu se dostal poprvé, ve čtvrtek v něm narazí na Američana Marcose Girona.

"Výsledky na grandslamech už jsem měl suprové, ale Wimbledon byl poslední, kde mi ještě výhra chyběla. A tím, že turnaj je tak prestižní a historický, tak na něm chce každý urvat nějaký výsledek. Tohle vítězství je hodně cenné, ale do budoucna doufám, že není poslední. Hledím ještě dál a cíle jsou mnohem vyšší," řekl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.



S týmem si Menšík letos v Londýně pronajal dům. Má také k dispozici soukromého kuchaře. "Je to skvělé, cítím se tam jako doma. Po tiskové konferenci můžu jít hned na barák, což je skvělé. A když nemáme tolik času na vaření, tak mám k dispozici soukromého kuchaře. Není to každý den, ale obden," uvedl Menšík.

Heat check: passed

See you guys on thursday! R2 #SW19 pic.twitter.com/omAlZqOHL9 — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) July 1, 2025

Drobnou nevýhodu viděl jen v tom, že většina britských domů nemá klimatizaci. V úvodních dnech totiž panovaly ve Wimbledonu nezvykle vysoké teploty přes 30 °C. "Kuchyň a obývák máme v podkroví, kde je to celé skleněné, takže přes den tam byla slušná výheň. Ale vím, že nejdůležitější je pro mě regenerace a spánek, což mi podle ranních měření problém nedělá," doplnil Menšík.