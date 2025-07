Muchovou dál trápí zápěstí: Je to trochu psycho, ale lepší se to

Za velmi náročné označila Karolína Muchová (28) současné období, kdy se pokouší uspět na kurtech i navzdory zraněnému zápěstí. O levou ruku se nemohla plně opřít ani ve Wimbledonu, kde vypadla počtvrté za sebou v 1. kole - tentokrát v úterý s Číňankou Wang Sin-jü 5:7, 2:6. Českým novinářům však řekla, že je na tom již zdravotně lépe a chce se co nejlépe připravit na betonovou část sezony.

"Štve mě to. Je to trochu psycho, ale řekla jsem si, že to zkusím. Přeci jen ten slice je na trávě docela nebezpečný úder," řekla Muchová, která nemůže využívat obouručný bekhend.

"Vždy tu mám přísný los do prvního kola a bylo to těžké. V posledních třech, čtyřech měsících jsem toho navíc moc neodehrála, takže nemám ani to sebevědomí. Kazím potom i forhend, volej a vše možné. Nepodržím to v důležitých chvílích," podotkla.



Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce, která plnila ve Wimbledonu roli nasazené patnáctky, se potýkala s bolavým zápěstím už na Roland Garros, kde dohrála rovněž v 1. kole. V Paříži nestačila na Američanku Alyciu Parksovou. "Na antuce to bylo o poznání těžší. Tady to není náročné, ale když potřebujete zahrát tvrdý úder a nemůžete, je to špatně," uvedla Muchová.



Před Wimbledonem navíc česká tenistka řešila nachlazení. "Ztratila jsem hlas, než že bych byla nemocná. Trochu jsem onemocněla, ale je to tak, jak to je," uvedla.

Zraněná Muchová znovu končí ve Wimbledonu hned na úvod. Recept na rozjetou Číňanku nenašla



Přestože od minulého týdne cítí, že se zápěstí zlepšuje, stále nemůže hrát naplno. "Lepší se to, ale ne takovým stylem, že když mi to někdo napálí, tak že to zahraju rychle zpět. V tomhle zápase jsem zahrála i pár míčů, kdy jsem se do toho odvážila jít a nebolelo mě to. Doufám, že to tak půjde dál. Budu to moci trénovat, stavět na tom a věřím, že to vydrží," podotkla Muchová, která si po návratu do Prahy nechá udělat i kontrolní magnetickou rezonanci.



Chirurgicky zatím problém řešit nechce, podobné potíže řešila před nedávnem také na druhé ruce. "Mám na to rehabilitační program. Snažím se dělat vše, co můžu, abych tomu pomohla. Máme všechny různé rehabilitační pomůcky. Teď se to po třech měsících zlepšilo, což jsem úplně nečekala. Doufám, že to dám před betonovou částí sezony do kupy," řekla Muchová.



Současná světová čtrnáctka dostala podporu i od Argentince Juana Martína del Potra, který procházel podobnými problémy. "Ano, před loňským US Open mi psal, to od něj bylo hezké. Byli jsme v kontaktu a v New Yorku jsme spolu dokonce mluvili. Je hezké od něj dostat takovou podporu," uvedla Muchová.



V souvislosti s dalšími plány je bývalá sedmá hráčka světa opatrná. "Myslím si, že někam odletím vypnout, načerpat síly a snad i doléčit to levé zápěstí. A potom se připravím na Ameriku. Jestli mi to WTA dovolí, možná si zkusím zahrát nějaký menší turnaj, abych se trochu rozehrála a měla trochu více zápasů. A potom skočím na ty větší," doplnila Muchová.