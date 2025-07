Všechno je super, jsem dobře připravený, říká spokojený Macháč

Tomáš Macháč (24) se zotavil ze zdravotních potíží, které ho v posledních měsících limitovaly, a ve Wimbledonu startuje fit. Prokázal to i v úterním utkání 1. kola, v němž na trávě v All England Clubu porazil Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny jasně 6:3, 6:2, 6:4. V rozhovoru s novináři řekl, že po odstoupení z Roland Garros některé věci analyzoval a v Londýně také vše průběžně kontroluje.

"Všechno jsme nastavili správně tak, jak by mělo být. Už předtím jsme měli některé věci správně, jinak bych nebyl tam, kde jsem. Každopádně jsou věci, jako že jsem byl po nemoci. Byl jsem často nemocný, což může zůstávat v těle. Bylo víc věcí, které bylo třeba analyzovat. A samozřejmě je to proces," uvedl Macháč.



Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna, který plní ve Wimbledonu roli nasazené jednadvacítky, měl do května potíže hlavně s křečemi. Od loňského září odstoupil z devíti zápasů a po poslední skreči v 1. kole pařížského Roland Garros řekl, že musí něco změnit.



"Neříkám, že to nemusí přijít znovu, ale už víme, co to může a nemusí být. Tyhle věci se ladí dlouhodobě. Nasadili jsme to všechno správně a dělám všechno dobře," podotkl Macháč.



Přestože po Roland Garros chtěl startovat až ve Wimbledonu, stihl před travnatým grandslamem ještě turnaj v německém Halle. Tam se probojoval do čtvrtfinále, kde nestačil na pozdějšího šampiona Alexandera Bublika z Kazachstánu.



"Byl jsem překvapený, jak rychle jsem se dokázal dát dohromady. Dal jsem si deset nebo čtrnáct dní volno a v Halle jsem šel hrát po čtyřech trénincích. Tam jsem se na to úplně nepřipravil tak, jak bych měl. Proto jsem byl překvapený," řekl Macháč.

"Jel jsem si tam zahrát na trávě, abych něco měl. Pak jsem potřeboval doladit před Wimbledonem kondici, takže jsem všechno zvládl do maxima a jsem za to rád," uvedl třiadvacátý hráč světa.



Ve Wimbledonu se cítí fit. Do Londýna za ním přicestoval i chiropraktik Milan Javanský. "Všechno kontrolujeme a analyzujeme, jak se to tělo chová po trénincích a zápasech. Všechno je super, jsem dobře připravený," řekl Macháč.



Zároveň ale podotkl, že musí o kondici a zdraví dál pečovat. V dalším kole narazí na Dána Augusta Holmgrena. "Kdybych to měl brát tak, že jsem stoprocentně připravený fyzicky a tenisově, tak bych potřeboval další dva týdny kondice a tenisu. To samozřejmě nemám. O to více jsem rád, jak všechno zvládám skvěle i v těchto extrémních podmínkách. Vyhrál jsem 3:0 na sety, bylo 35 stupňů a tělo to zvládlo, takže jsem spokojený. Samozřejmě ale dělám vše pro to, aby to šlo, takže to není náhoda," doplnil Macháč.