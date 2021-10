Djokovič ve zbytku sezony odehraje Paříž, Turnaj mistrů a Davis Cup. O očkování se bavit nechtěl

Djokovič se chystá na konci týdne opustit rodný Bělehrad a připravovat se na Masters v Paříži, které startuje v prvním listopadovém týdnu. O 14 dní později má v plánu se zúčastnit Turnaje mistrů v Turíně a ihned poté se vydat na finálový turnaj Davisova poháru. Zatímco pro zbytek sezony je program světové jedničky jasný, kdy vstoupí do té následující, není jisté.

Čtyřiatřicetiletý Srb, jenž mohl ve finále US Open dosáhnout jako třetí muž v historii na kalendářní grandslam a odpoutat se v počtu grandslamových trofejí od spolurekordmanů Rogera Federera a Rafaela Nadala, totiž není fanouškem vakcinace. Ta ale možná bude povinná pro všechny tenisty, kteří chtějí příští rok zahájit tradičním australským létem.

"Každý by si měl rozhodnout, zda se nechá očkovat. Neměla by se z toho stát povinnost," řekl už v průběhu letošní sezony. "Nechci vám říct, jestli jsem, nebo nejsem očkovaný. Myslím si, že je to nevhodný dotaz, je to osobní věc. Kdybych vám na to odpověděl, vždycky si najdete způsob, jak mě soudit. Takže vám neodpovím," uvedl v nejnovějším rozhovoru.

"Nevím, jestli do Melbourne pojedu. Samozřejmě chci, Australian Open je mým nejúspěšnějším grandslamem, miluju tenhle sport, pořád mám motivaci a chci hrát," řekl ke své nejisté účasti na lednovém Australian Open, kde ovládl poslední tři ročníky a s devíti triumfy je jasně nejlepším hráčem turnaje.