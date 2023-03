Djokovič výjimku pro vstup do USA nedostal. Z Indian Wells se odhlásil

Novak Djokovič je odpůrcem povinné vakcinace proti Covidu-19 a vstup do Spojených států amerických stále není povolen neočkovaným cizincům. Nařízení má být zrušeno až 11. května, do té doby jsou neočkovaní jedinci pro americké úřady nebezpečnými osobami.



35letý Srb na začátku února zažádal americké úřady o výjimku pro vstup do země, senátor Rick Scott ale o víkendu uvedl, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti jeho žádost zamítlo.



A tak nejlepší tenista současnosti přijde již poněkolikáté o prestižní turnaje. Před včerejším večerním losem kvalifikace se odhlásil z podniku Masters 1000 v Indian Wells, kde hlavní soutěž začíná ve středu 8. března, a s velkou pravděpodobností k tomu bude donucen i v Miami, kde akce stejné kategorie startuje o dva týdny později.

Novak Djokovic denied entry to the US because he's not vaccinated, even though he's already had Covid.



0% science. 100% cult.



Countries still banning entry of unvaccinated foreign nationals:



United States

Pakistan

Yemen

Indonesia

Myanmar — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 4, 2023

Djokovič hrál na prestižním Sunshine Double v Indian Wells a Miami naposledy v roce 2019. Ze stejného důvodu jako letos chyběl i loni, v roce 2021 byly turnaje rozděleny do dvou termínů (březen a říjen) a srbský tenista i s vzhledem k nutným karanténám do USA neletěl. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru nehrálo. V Kalifornii v minulosti triumfoval pětkrát, na Floridě šestkrát.



Loni rodák z Bělehradu nesměl kvůli odmítavého postoji k očkování startovat v Austrálii včetně Australian Open ani na letním US Open Series v USA a Kanadě, kde přišel o dva podniky Masters v Cincinnati a Montréalu i US Open.



Přesto je znovu na 1. místě žebříčku ATP, na kterém tráví rekordní 379. týden. A navzdory absenci na dalších velkých turnajích a nepřipočteným bodům za triumf na loňském Wimbledonu může v čele zahájit i antukové jaro. V březnu ho mají šanci sesadit jen Carlos Alcaraz a Stefanos Tsitsipas. Španěl by ale musel vyhrát v Indian Wells i v Miami, kde obhajuje titul, Řek si může dovolit jednu finálovou porážku (ne s Alcarazem).



22násobný grandslamový šampion minulý týden v Dubaji podlehl Daniilu Medveděvovi a utrpěl první letošní porážku po předchozí sérii 20 vítězství. Pokud se podle očekávání odhlásí i z Miami, dá si od tenisu pár týdnů pauzu a vrátí se na dubnovém antukovém turnaji Masters 1000 v Monte Carlu. V Monaku by dvojnásobný šampion usiloval o celkově 94. titul, kterým by se v historických tabulkách vyrovnal třetímu Ivanu Lendlovi.



A pokud nedojde ke změně pravidel a nařízení, mohl by se Djokovič v létě představit i fanouškům v USA.