Djokovič vyrovnal Federerův rekord. Pohodový postup do osmifinále slaví i Sinner
Čtyřiadvacetiletý Sinner zdolal o rok staršího Brooksbyho bez ztráty setu, o výhru ale ve vyrovnaném duelu bojoval dvě a čtvrt hodiny. V závěru třetího setu nedokázal zápas za stavu 5:3 dopodávat, v dalším gamu na returnu ale své zaváhání napravil a osmifinále Wimbledonu si zahraje pátým rokem v řadě.
Devětatřicetiletý Djokovič přidal do své sbírky další rekord po více než tříhodinovém boji. Proti Rinderknechovi získal úvodní dva vyrovnané sety, ve třetím však Francouz zcela dominoval a srbský veterán jen těsně unikl "kanárovi". Ve čtvrtém dějství se síly na dvorci opět vyrovnaly a rozhodl až tie-break, který favorit získal 7:4.
O postup do čtvrtfinále se Sinner utká s japonským kvalifikantem Šintarem Močizukim, který vyřadil devatenáctiletou španělskou naději Rafaela Jódara. Djokoviče rovněž čeká úspěšný hráč z kvalifikace Rus Roman Safiullin, jenž přehrál další hvězdu nastupující generace Joaa Fonsecu z Brazílie.
Ósakaová poprvé ve wimbledonském osmifinále
Poprvé je v All England Clubu v osmifinále japonská tenistka Naomi Ósakaová. Darju Kasatkinovou z Austrálie porazila hladce 6:1, 6:3 a její další soupeřkou bude světová jednička a loňská semifinalistka Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka, která ve Wimbledonu nebyla ve finále jako na jediném z grandslamů, porazila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:4.
Ve třetím kole uspěla i světová čtyřka Jessica Pegulaová. Američanka zdolala 6:1, 6:3 španělskou jmenovkyni Jessicu Bouzasovou. Postoupila i loňská semifinalistka Švýcarka Belinda Bencicová, která zdolala Rusku Annu Kalinskou až po super tie-breaku ve třetím setu 6:4, 4:6, 7:6.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová na kurt nastoupila v další z extravagantních variací na kimono inspirované filmem Kill Bill, vedle módních kreací ale zaujala i výkonem na kurtu. V prvním setu šla rychle do vedení 5:0, než soupeřka zažehnala hrozbu kanára. Ve druhé sadě si sice vybrala slabší chvilku v šestém gamu, v němž přišla o podání a ztratila výhodu brejku, od stavu 3:3 už ale Kasatkinové další game nepovolila a utkání po 66 minutách uzavřela.
Osmadvacetiletá bývalá světová jednička potvrdila, že se jí v této sezoně na trávě daří. V generálce v Bad Homburgu postoupila do finále, v němž po prvním prohraném setu vzdala Karolíně Muchové kvůli problémům s nohou.
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