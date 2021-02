Djokovič z Australian Open neodstoupil. Raonice porazil i podvanácté a je ve čtvrtfinále

Novak Djokovič si v průběhu pátečního zápasu třetího kola proti Tayloru Fritzovi poranil břišní sval a po vyhrané pětisetové bitvě se obával, že bude natržený. V sobotu netrénoval, podstoupil vyšetření a s lékaři konzultoval své další účinkování v turnaji.



Z úvodního grandslamu ale odstoupit nemusel. Dnes večer nastoupil do osmifinálového zápasu proti Milosi Raonicovi a byť nebyl stoprocentně fit, zvítězil 7-6 4-6 6-1 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci upravil už na 12-0.



"Neměl jsem žádnou přípravu, protože jsem veškerý čas vynaložil na to, abych se dal dohromady. Kdyby to byl jiný turnaj než grandslam, tak jsem odstoupil," řekl Djokovič ke svému zdravotnímu stavu po jubilejní 300. výhře na grandslamech.



"Až do rozcvičky jsem netušil, jestli budu hrát. Během zápasu to občas bolelo, takže to nebylo ideální, ale nemůžu si stěžovat, když jsem porazil dobrého soupeře," uvedl rodák z Bělehradu.



"Dnes to pro mě bylo nejtěžší ve třetím setu, kdy se mi nedařilo returnovat. Milos má vynikající servis a toho jsem se obával. Nechtěl jsem se dostávat do dlouhých výměn, naštěstí v důležitých momentech jsme zahrál velmi dobře," komentoval 33letý Srb, jenž na Australian Open hraje 17. rok po sobě a podvanácté postoupil do čtvrtfinále.



Z jedenácti čtvrtfinálových zápasů v Melbourne Parku Djokovič osm vyhrál a nakonec to pak vždy dotáhl až triumfu. Letos ho v pro něj zlomovém zápase čeká Alexander Zverev, s nímž ve vzájemné bilanci vede 5-2. Naposledy ho zdolal před dvěma týdny na ATP Cupu v Melbourne 2-1 na sety, v jediném střetnutí na grandslamu (French Open 2019) zvítězil 3-0 na sety.



Třiadvacetiletý Zverev na úvod Australian Open ztratil set s Marcosem Gironem, ale od té chvíle neprohrál už 12 setů v řadě. Dnes si poradil 6-4 7-6 6-3 se Srbem Dušanem Lajovičem, kterého porazil i potřetí, ovšem poprvé to nebylo po pětisetové bitvě. Celkově zaznamenal 50. gradlamovou výhru.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů

nedělní výsledky (14. 02. 2021) • Dvouhra mužů - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Raonic (14-Kan.) 7-6(4) 4-6 6-1 6-4 Dimitrov (18-Bulh.) - Thiem (3-Rak.) 6-4 6-4 6-0 A. Zverev (6-Něm.) - Lajovič (23-Srb.) 6-4 7-6(5) 6-3 Karacev (Rus.) - Auger-Aliassime (20-Kan.) 3-6 1-6 6-3 6-3 6-4