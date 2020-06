Djokovič zvažuje, že vynechá US Open a vrátí se až v září na antuce

Novak Djokovič si stále trvá na svém a do koronavirem výrazně zasaženého New Yorku, kde se má na přelomu srpna a září uskutečnit grandslamové US Open, se mu cestovat nechce. Pořadatelé totiž plánují velmi přísné podmínky, které aktuální světové jedničce přijdou extrémní a neudržitelné. Proto uvažuje nad tím, že obvykle závěrečný grandslamový podník sezony vynechá a bude se připravovat na zkrácené antukové jaro, které by mělo následovat.

V poslední srpnový den má vypuknout hlavní soutěž US Open. Jenže obvykle závěrečný grandslam sezony, pokud opravdu proběhne, se bude muset uskutečnit za velmi přísných podmínek. Hráči by museli bydlet v hotelích u letiště a nemohli se volně pohybovat po městě, podstupovat časté testy, vzít si s sebou do areálu ve Flushing Meadows jen jednoho člověka, účastníci z jiných zemí by nejspíše museli do 14denní karantény a všichni by měli omezený přístup do areálu.

Podle Djokoviče jsou taková opatření extrémní a neudržitelná, omezení návštěv areálu by navíc znemožnilo hráčům trénovat tak, jak jsou zvyklí. "Většina hráčů, se kterými jsem mluvil, byla docela negativní a také se rozhoduje, zda do New Yorku pojede," uvedla světová jednička pro domácí televizní stanici RTS. "Pro mě, pokud se něco výrazně nezlepší, to vypadá, že bude sezona pokračovat až v září na antukových turnajích," dodal.

Tenisové dění se kvůli pandemii koronaviru zastavilo na začátku března a pauza má trvat minimálně do konce července. Srpnové turnaje včetně US Open jsou tak zatím stále v plánu. Antukové French Open bylo přesunuto z přelomu května a června na přelom září a října a měly by mu předcházet dva antukové přípravné turnaje, uvažuje se o Madridu a Římě. Wimbledon byl naopak zrušen.