Djokoviče opět trápí bolest levého hamstringu. Pět dní před startem Australian Open přerušil přípravu proti Medveděvovi

Novak Djokovič v sobotu v Adelaide během semifinále s Daniilem Medveděvem bojoval s bolestmi levého hamstringu. Po ošetření ale zápas dovedl do vítězného konce, velkou část následné noci strávil v péči fyzioterapeuta a v neděli zvládl i náročné více tříhodinové finále se Sebastianem Kordou, po kterém získal 92. titul a v historické tabulce se vyrovnal Rafaelu Nadalovi.



Po přesunu do Melbourne si 35letý Srb naplánoval v rámci přípravy na Australian Open tréninkový zápas proti loňskému finalistovi Medveděvovi, opět se mu však ozvalo zranění levého hamstringu. Místo absolvování 75 minut hry duel po 36 minutách ukončil.



Djokovič se nechal ošetřit během třetí výměny stran ve chvíli, kdy vedl 3-2 s brejkem v zádech. Po pauze vedení ztratil, set prohrál 4-6 a dál už nepokračoval.



"Ano, je to zase levý hamstring, s nímž jsem měl problémy minulý týden v Adelaide. Cítil jsem, jak mě to táhne. Nechtěl jsem riskovat něco horšího. Odehrál jsem set a pak se mu omluvil. Daniil to pochopil," uvedl Djokovič, který chce na Australian Open útočit na jubilejní 10. triumf a zisk 22. grandslamového titulu, kterým by vyrovnal rekord Španěla Rafaela Nadala.



Medveděv neobvyklý tréninkový zápas proti dvěma soupeřům dohrál se Španělem Pablem Andújarem.



Djokovič do Austrálie dorazil rok poté, co byl loni ze země deportován kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 a žádného turnaje se nezúčastnil. Letos se díky změně pravidel mohl vrátit a může se věnovat svému řemeslu.

. @djokernole entering the court & a few clips from the very beginning of the practice match! @NovakFanClub pic.twitter.com/IPDkrFFIQD — Julie (@NDjokofan) January 11, 2023