Djokovičovi vydali v Srbsku sadu známek. Pocty se dočkal jako první sportovec v zemi

"Je to čest mít vlastní známku. Děkuji mé štědré zemi za tenhle vzácný dar," uvedl Djokovič. "Teď vezmeme s Jelenou nějaké známky domů dětem, aby mohly napsat Santovi," řekl čtyřiatřicetiletý rodák z Bělehradu.

První hráč světa letos vyhrál pět turnajů včetně tří grandslamů. Novou sezonu by měl začít na ATP Cupu, zda se však představí na Australian Open je stále nejisté. V Melbourne smí startovat pouze očkovaní tenisté a Djokovič zůstává v otázce vakcinace proti Covidu-19 zdrženlivý.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool pic.twitter.com/Ww8Zma95NU