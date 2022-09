Dnes to nešlo. Kvitová do čtvrtfinále US Open neprošla a své maximum v New Yorku nevyrovnala. Ve hře je ještě Plíšková

Petra Kvitová ještě před dvěma a půl měsíci prožívala hodně podprůměrnou sezonu. Na kontě měla pouhá dvě čtvrtfinále, jejím maximem na grandslamech bylo druhé kolo a v žebříčku nebyla ani v Top 30. Na poslední travnaté generálce v Eastbourne ovšem získala svou 29. kariérní trofej, ve Wimbledonu uhrála třetí kolo, v Cincinnati prošla do svého jubilejního 40. finále a do New Yorku přijela s bilancí 12-3 z posledních 15 zápasů.

V rámci letošního ročníku US Open se díky zlepšené formě řadila mezi černé koně, ovšem tuto roli se rodačce z Fulneku nepovedlo naplnit. Po vítězství nad kvalifikantkou Erikou Andrejevovou měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno, ve třetím kole ve strhující bitvě po dvou odvrácených mečbolech udolala světovou desítku Garbiňe Muguruzaovou a poprvé od French Open 2020 (podzimní termín) se probila do druhého týdne grandslamů.

Další postup však neslavila, v osmifinále nestačila jasně 3-6 2-6 na domácí Jessicu Pegulaovou, se kterou vyhrála oba předchozí souboje, dokonce bez ztráty setu, a své maximum ve Flushing Meadows (čtvrtfinále z let 2015 a 2017) nevyrovnala.

Kvitová do utkání na centrálním dvorci Arthura Ashe vstoupila ztraceným podáním, který si ihned vzala zpět. Zápas poté na několik desítek minut přerušil déšť a dohrávalo se pod zataženou střechou. Po návratu byla chvíli lepší 32letá Češka, jenže za stavu 2-1 nevyužila tři brejkboly. Pak sice ještě udržela servis, ale ve zbytku setu se vyhazovala a uhrála už jen čtyři body.

Naděje na obrat se zvýšila při vedení 2-0 30-0 ve druhém dějství. Game na returnu však do vítězného konce nedotáhla, odstartovala další festival nevynucených chyb a následujících šest her ztratila. O podání přišla celkem šestkrát.

"Dneska to byl její den, hrála fakt dobře. Mně přišlo, že nemám moc co hrát. To se mi příliš nestává. Její údery byly ale strašně dlouhé a nedalo se z toho moc zahrát. Nedala mi míč zadarmo a bylo to těžké. I když jsem měla určité šance, které bych mohla zvládnout, dala mi na brejkboly vždy dobré servisy. Zahrála prostě velmi dobře," řekla českým novinářům Kvitová.

Third Slam quarterfinal of the season ☝️



American No.1 @JLPegula gets a first win over Kvitova 6-3, 6-2, and will face the winner of Swiatek-Niemeier in the last eight!#USOpen pic.twitter.com/sYE2NN7EXB — wta (@WTA) September 5, 2022

Pegulaová, která dnes nastoupila s jasnou a nakonec úspěšnou taktikou vyčkávání na chybu, znovu potvrzuje, že se jí letos daří pouze na těch největších turnajích. I své sedmé letošní čtvrtfinále absolvuje na podnicích WTA 1000 či grandslamech.

Osmadvacetiletá Američanka si čtvrtfinále grandslamů zahraje počtvrté v kariéře, dál se nedostala na loňském ani letošním Australian Open a v této fázi ztroskotala i nedávno v Paříži. V New Yorku, kde je ve druhém týdnu poprvé, v něm vyzve Igu Šwiatekovou (H2H 1-2).

Jednadvacetiletá Polka mohla na US Open znovu po roce skončit v osmifinále, ale nakonec své maximum na závěrečném grandslamu sezony vylepšila. Světová jednička otočila manko setu a brejku a čtvrtfinalistku nedávného Wimbledonu a až 108. hráčku světa Jule Niemeierovou nakonec po více než dvou hodinách zdolala 2-6 6-4 6-0.

O postup mezi nejlepší osmičku zabojuje ještě Karolína Plíšková. Nyní poslední česká zástupkyně ve dvouhře nastoupí k souboji bývalých světových jedniček s Viktorií Azarenkovou.