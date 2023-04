Do Číny se po tříleté pauze vrací turnaje ITF, vedení WTA se stále nerozhodlo

Po tříleté pauze způsobené pandemií covidu-19 vrací Mezinárodní tenisová federace (ITF) své turnaje do Číny. V poslední celé sezoně v roce 2019 se tam na této nižší úrovní pod WTA či ATP Tour uskutečnilo 25 ženských akcí a patnáct mužských. O návratu informovala ITF.

Zda se na čínské území, které je pro ženský tenis mimořádně lukrativní, vrátí i WTA Tour, není zatím jasné. Na vině nebyl jen koronavirus, ale zejména kauza bývalé světové jedničky ve čtyřhře Shuai Peng a její obvinění, že ji sexuálně napadl bývalý významný komunistický funkcionář.

"Dostali jsme ujištění, že pro hráče, jejich rodiny i týmy je bezpečné hrát v Číně, takže se těšíme, až se tam World Tennis Tour vrátí," řekl agentuře Reuters šéf ITF David Haggerty.

Vedení mužské ATP již dříve rozhodlo, že letos se její turnaje na čínské území včetně říjnového Masters v Šanghaji vrátí. Rozhodnutí, které učiní WTA, se podle ženské asociace údajně blíží. Program WTA Tour zveřejnila zatím do US Open, čili do začátku září.