Do semifinále United Cupu postoupili Poláci, Řekové, Američané a Italové

UNITED CUP - Premiérový ročník United Cupu zná kvarteto semifinalistů. Z osmnácti týmů se do Final Four v Sydney probojovali Poláci s Igou Šwiatekovou a Hubertem Hurkaczem, Řekové s Mariou Sakkariovou a Stefanosem Tsitsipasem, Američané s Taylorem Fritzem či Jessicou Pegulaovou a jako šťastní poražení také Italové v čele s Matteem Berrettinim.

Po šesti dnech bojů v šesti základních skupinách se dnes jejich vítězové střetli ve třech městských finále. Do semifinále postoupili Američané, Řekové, Poláci a jako nejlepší z poražených týmů Italové.



Nejsuverénnější byli podobně jako ve skupině Američané, kteří přehráli 4-1 Brity, přestože ve třech duelech prohráli úvodní set. Otočit vývoj nedokázal jen Taylor Fritz v souboji mužských jedniček proti Cameronu Norriemu, naopak pro bod si došli Madison Keysová, Jessica Pegulaová, Frances Tiafoe a v závěrečném mixu uspěli za již rozhodnutého stavu Pegulaová s Fritzem.



Polský tým dovedla k vítězství nad Itálií především světová jednička Iga Šwiateková, jež uspěla ve dvouhře i v rozhodujícím mixu po boku Huberta Hurkacze. a v úvodu sezony má bilanci 5-0 na zápasy a 10-0 na sety. Krátce předtím se o důležité vyrovnání postarala Magda Linetteová.







Největší drama nabídlo finále v Perthu mezi Řeckem a Chorvatskem. Řeky podrželi hvězdy Maria Sakkariová a Stefanos Tsitsipas, kteří zvládli své singly a v rozhodující moment společně bodovali i ve smíšené čtyřhře.



Klíčem k úspěchu se ukázala dvouhra mužských jedniček mezi Tsitsipasem a Bornou Čoričem. Řecký tenista s Chorvatem poslední tři vzájemné souboje prohrál a i tentokrát měl problémy. V prvním setu sice soupeři nadělil kanára a za stavu 6-0 a 6-5 měl dva mečboly, ale nevyužil a je a ve třetí sadě prohrával už 1-4. Zápas ovšem přeci jen zachránil a po využití až sedmého mečbolu zvítězil 6-0 6-7 7-5.



"Kdykoliv s Bornou hraju, tak to nikdy není jednoduché. Ale pořád si připomínám, že úroveň jeho tenisu zvyšuju tu mou. Takže ano, párkrát jsem s ním prohrál, ale taky jsem něco vyhrál. Je důležité takové zápasy proti těmto soupeřům vyhrávat. Musíte najít cestu k vítězství, i když se necítíte nejlíp," komentoval Tsitsipas.







Na Final Four se už všechny týmy přesunou do Sydney. V pátek a v sobotu se budou konat semifinále, v nichž se utkají Poláci s Američany a Řekové s Italy. V neděli 8. ledna pak premiérový ročník vyvrcholí finálovým duelem.



United Cup nahradil dosavadní ATP Cup a formátem duelů smíšených týmů navázal na Hopmanův pohár. Celkové odměny činí 15 milionů dolarů, na turnaji se přidělují i body do světového žebříčku podle kategorií ATP 500 a WTA 500.