Dočká se Zverev prvního triumfu na grandslamech? Ve finále Australian Open vyzve obhájce Sinnera

Do třetice všeho dobrého? Alexander Zverev (27) absolvuje v neděli v Melbourne Parku své třetí kariérní finále na grandslamových podnicích a bude znovu útočit na svůj premiérový triumf na turnajích velké čtyřky. Aktuálně druhý hráč pořadí bude čelit největšímu favoritovi, světové jedničce a úřadujícímu šampionovi obou hardových majorů Jannikovi Sinnerovi (23).

Sinner – Zverev | 09:30 SEČ

Jannik Sinner v posledním roce na tour dominoval, zejména na tvrdých površích. Navíc vyfasoval na letošním Australian Open velmi příznivý los, takže se očekávalo, že v nedělním finále nebude chybět. Do závěrečného kola prošel se ztrátou pouhých dvou setů, nicméně v osmifinále s Holgerem Runem i semifinále s Benem Sheltonem bojoval se zdravotními problémy. V o něco těžších zápasech se zdravotně trápil také v životní sezoně 2024. Musí tak udělat vše možné pro to, aby byl ve finále stoprocentně fit.

Navzdory zmíněnému půjde do nedělního finále jako jasný favorit. Od začátku loňského roku triumfoval na sedmi z 10 hardových turnajů, kterých se zúčastnil. Ve stejném období prohrál na betonech jen tři ze 62 duelů, přičemž ve dvou z těchto tří prohraných utkání na tom nebyl fyzicky nejlépe.

Není tak překvapením, že je úřadujícím šampionem obou hardových grandslamů. Navíc už na třetím hardovém grandslamu v řadě prošel do finále, což se v historii povedlo jen devíti dalším tenistům. Právě na Australian Open získal loni svůj první grandslamový titul, když v semifinále přehrál nejúspěšnějšího hráče turnaje Novaka Djokoviče a ve finále otočil stav 0:2 na sety proti Daniilovi Medveděvovi. Další trofej přidal v létě na US Open.

V posledním roce vypadá takřka neporazitelně a jeho dominance na tvrdých površích připomíná nejlepší roky v podání Djokoviče. To zahrnuje i sbírání skalpů hráčů TOP 10, s nimiž vyhrál posledních devět soubojů, dokonce bez ztráty setu. Proti někomu takto vysoko postavenému naposledy neuhrál set ve finále Turnaje mistrů 2023 s Djokovičem. Třiadvacetiletý Ital tedy půjde do finále Australian Open s obrovským sebevědomím a jeho největší překážkou může být zdravotní stav.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 6:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 41:32)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 18:5)

Sinner – Australian Open

Kariérní bilance: 21:4

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Jarry (7:6, 7:6, 6:1), Schoolkate (4:6, 6:4, 6:1, 6:3), Giron (6:3, 6:4, 6:2), (13) Rune (6:3, 3:6, 6:3, 6:2), (8) De Minaur (6:3, 6:2, 6:1), (21) Shelton (7:6, 6:2, 6:2)

Alexander Zverev si mohl zahrát se Sinnerem ve finále Australian Open už loni, jenže v semifinále nedotáhl náskok dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi. Před rokem by měl nejspíše větší šanci uspět, protože Sinner tehdy absolvoval své první finále na grandslamech. Také v semifinále letošního ročníku měl těžkého soupeře, a sice 10násobného šampiona Novaka Djokoviče. Srbský rekordman však nebyl už před utkáním v nejlepší kondici a po ztrátě úvodního setu musel kvůli zranění skrečovat.

Sedmadvacetiletý Němec posbíral v loňské sezoně druhý nejvyšší počet výher na hlavní tour, předčil ho pouze Sinner. Na rozdíl od Itala však nezaznamenal žádný grandslamový triumf a stále na ten první kariérní čeká. Finále na letošním Australian Open tak pro něj bude velmi důležité, protože další nezdar na podnicích velké čtyřky by mohl negativně ovlivnit jeho působení v této sezoně a případně i v těch následujících.

Nyní ho čeká třetí grandslamové finále v kariéře. Každé z nich zapsal na jiném majoru, což jen potvrzuje jeho všestrannost. V obou předchozích případech měl k prvnímu triumfu velmi blízko. Na US Open 2020 vedl 2:0 na sety nad Dominicem Thiemem a v rozhodující páté sadě podával na vítězství. Na loňském French Open si vypracoval náskok 2:1 na sety proti Carlosovi Alcarazovi, který nepůsobil stoprocentně fit.

Před nástupem k finále by mohl mít pár výhod. Je totiž posledním hráčem, který dokázal Sinnera porazit na hardovém grandslamu (osmifinále US Open 2023, pět setů), a momentálně by měl být v lepší fyzické kondici. V semifinále potřeboval odehrát jen jeden set a po cestě do finále strávil na kurtech o téměř dvě hodiny méně. Vzhledem ke zdravotnímu stavu Sinnera by mu toto mohlo pomoct.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 55:69)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 23:13)

Zverev – Australian Open

Kariérní bilance: 31:9

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Cesta turnajem: Pouille (6:4, 6:4, 6:4), Martínez (6:1, 6:4, 6:1), Fearnley (6:3, 6:4, 6:4), (14) Humbert (6:1, 2:6, 6:3, 6:2), (12) Paul (7:6, 7:6, 2:6, 6:1), (7) Djokovič (7:6 skreč)

Vzájemná bilance: Zverev vede 4:2. Němec je jedním z mála hráčů, kteří mají se Sinnerem pozitivní vzájemnou bilanci. Zverev ovšem narazil v posledním roce na dominujícího Itala pouze jednou a na Masters v Cincinnati s ním padl v tie-breaku rozhodujícího setu. Navíc má celou kariéru potíže porážet kolegy z TOP 10 na grandslamech. Sinner tak zaslouženě nastoupí jako velký favorit. Pro Zvereva bude velmi důležité, aby začal sebevědomě, nehrál v klíčových momentech pasivně a snažil se případně soupeře co nejvíce utahat.

Zverev loni v žebříčku předčil Carlose Alcaraze, Novaka Djokoviče či Daniila Medveděva a vyšplhal se na druhé místo. Jeho pozice ve světovém pořadí však byla kvůli stále chybějícímu grandslamovému titulu mnohými zpochybňována. V Melbourne má jedinečnou šanci zavřít kritikům pusu, navíc se může blýsknout skalpem světové jedničky. Ve finále Australian Open se potkávají lídr a dvojka pořadí poprvé od roku 2019, kdy jednička Djokovič zničil Rafaela Nadala.

Nedělní program

ROD LAVER ARENA (od 05:00 SEČ)

1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - S. Hsieh/Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.)

2. Sinner (1-It.) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 09:30 SEČ

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.