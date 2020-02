Domácí favorit Schwartzman si v Córdobě poradil s Munarem

Diego Schwartzman se ve svém prvním zápase sezony na antuce představil už tradičně před domácím publikem a v Córdobě na úvod potvrdil roli nasazené jedničky proti Španělu Jaume Munarovi.



Sedmadvacetiletý Argentinec začal parádně a po necelých 50 minutách vedl 6-1 a 3-0 s dvěma brejky v zádech. Přesto musel o postup bojovat ještě téměř další hodinu, neboť náskok ve druhém setu ztratil. Od stavu 4-5 však vyhrál 12 z posledních 13 výměn a zvítězil 6-1 7-5.



"I když to na začátku vypadalo na snadný postup, bylo mi jasné, že to může být ještě boj. Rozhodně jsem neměl takovou převahu, jak by se podle vývoje mohlo zdát. Jsem rád, že jsem nemusel do třetího setu, ten by byl fyzicky hodně náročný," řekl čtrnáctý hráč světa Schwartzman.







Ve čtvrtfinále, v němž loni překvapivě prohrál s krajanem Guidem Pellou, se Schwartzman utká s dalším Španělem Albertem Ramosem. S dvaatřicetiletý sokem má skvělou bilanci, když všechny čtyři vzájemné souboje (všechny na antuce) vyhrál 2-0 na sety.



"Je to hezká bilanci, ale Albert je skvělý antukář a nemůžu se spoléhat na to, že jsem s ním ještě neprohrál. Musím se na zápas připravit jako na ten dnešní a soustředit se na svůj výkon," uvedl Schwartzman.



Pátý nasazený Ramos si ve druhém kole poradil po více než tříhodinovém boji 6-3 6-7 6-4 s krajanem Pablem Andújarem. Nezastavil ho ani déšť, který utkání v závěru přerušil na dvacet minut za stavu 4-4.



"V tom gamu jsem na returnu vedl 30-0 a cítil se dobře. Bylo nepříjemné, že se nemohlo pokračovat, ale tak to někdy v tenise chodí. Jsem šťastný, že jsem po návratu na kurt udržel koncentraci a dotáhl to do vítězného konce," komentoval 42. hráč světa Ramos.



Obhájí Londero senzační titul?

Juan Sebastian Londero loni v Córdobě startoval díky divoké kartě. Do té doby na kontě neměl ani jednu výhru na okruhu ATP. Přesto si z pozice 112. hráče světa došel až pro premiérový titul a letos zatím úspěšně kráčí za jeho obhajobou.



Poté, co v úvodním kole proti Italu Marcu Cecchinatovi přerušil sérii šesti porážek a připsal si první výhru v hlavní soutěži od loňského US Open (po téměř půl roce), si ve druhém kole poradil snadno 6-3 6-3 s krajanem Pedrem Cachínem.



"Byl jsem trochu nervózní, a tak jsem si povídal sám se sebou. Povzbuzování je způsob, jakým aktivuju svou mysl. Pokud mlčím, tak se mi to nepovede. Byla to pro mě hra s nervy a jsem rád, že jsem vyhrál ve dvou setech," přiznal Londero



"Ale hrát v Córdobě a obhajovat titul je pro mě víc motivací, než tlakem. Kdybych hrál jinde, kde bych neměl podporu rodiny a přátel z tribuny, tak by to pro mě bylo náročnější. Tady si to užívám," dodal Argentinec.







Ve čtvrtfinále se světová padesátka Londero utká poprvé se čtvrtým nasazeným Laslem Djerem. Srbský tenista, který loni v únoru na antuce v Riu de Janeiro získal svůj rovněž premiérový titul na okruhu ATP, v prvním letošním utkání na antuce porazil 6-3 6-4 španělského kvalifikanta Pedra Martíneze.



Córdoba je úvodní akcí čtyřdílného seriálu turnajů na jihoamerických antukách Golden Swing, který bude ve třech následujících týdnech pokračovat v Buenos Aires, Sau Paulo a Riu de Janeiro.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 610.010 dolarů

čtvrteční výsledky (06. 02. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Schwartzman (1-Arg.) - Munar (Šp.) 6-1 7-5 Djere (4-Srb.) - Martínez (Šp.) 6-3 6-4 Ramos (5-Šp.) - Andújar (Šp.) 6-3 6-7(4) 6-4 Londero (8-Arg.) - Cachín (Arg.) 6-3 6-3