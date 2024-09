Dominující Sabalenková změří síly s vítězkou olympiády, Zverev si střihne šlágr s domácím Fritzem

Úterní program bude ve znamení prvních čtvrtfinálových duelů. Už devět zápasů neporažená loňská finalistka Aryna Sabalenková bude čelit zlaté medailistce z nedávné olympiády Qinwen Zheng, s níž se utkala ve čtvrtfinále US Open i loni. Druhé ženské čtvrtfinále obstarají Paula Badosaová s domácí Emmou Navarrovou, které budou útočit na své první grandslamové semifinále. Šlágr patří bývalému finalistovi Alexanderovi Zverevovi a Taylorovi Fritzovi, o semifinále se poperou také Frances Tiafoe s Grigorem Dimitrovem.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 3. 9.

Čtvrtfinále žen

Badosaová (26-Šp.) - Navarrová (13-USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Sabalenková (2-) - Qinwen Zheng (7-Čína) | Arthur Ashe Stadium (středa 01:00 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Zverev (4-Něm.) - Fritz (12-USA) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Tiafoe (20-USA) - Dimitrov (9-Bulh.) | Arthur Ashe Stadium (středa 02:30 SELČ)

Badosaová – Navarrová | 18:00 SELČ

Paula Badosaová pokračuje v rámci US Open Series ve vynikající formě i znovuzrození a zahraje si své druhé grandslamové čtvrtfinále, ačkoli nikdy předtím na posledním majoru sezony nepřekročila druhé kolo. V osmifinále zničila 6:1, 6:2 světovou osmdesátku Yafan Wang, kterou na vítězné údery přestřílela 26:16.

Bývalá světová dvojka se v květnu nacházela až na 140. místě žebříčku, jelikož musela loňskou sezonu uzavřít už po Wimbledonu a v úvodních čtyřech měsících tohoto roku se jí nedařilo. Z posledních 30 duelů má ovšem bilanci 24:6, jež zahrnuje triumf na pětistovce ve Washingtonu a semifinále na tisícovce v Cincinnati.

Tři ze čtyř zápasů na probíhajícím US Open zvládla bez ztráty setu, také ty s Viktorijí Golubicovou a Taylor Townsendovou. Ve třetím kole však zvítězila až v tie-breaku rozhodující sady, dokonce musela proti rozjeté kvalifikantce a 122. hráčce světového pořadí Eleně-Gabriele Ruseové likvidovat mečbol.

Šestadvacetiletá Španělka má za sebou jen jedno grandslamové čtvrtfinále, před třemi roky na French Open musela skousnout těsnou porážku 5:7, 6:4, 6:8 s Tamarou Zidanšekovou. Nyní se může stát první španělskou semifinalistkou US Open od Conchity Martínezové v roce 1996.

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)

Bilance: 30:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 19:8

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:6 (kariérní 24:30)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Badosaová – US Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (triumf)

Cesta turnajem: Golubicová (6:0, 6:3), Townsendová (6:3, 7:5), Ruseová (4:6, 6:1, 7:6), Yafan Wang (6:1, 6:2)

Emma Navarrová odehrála své premiérové utkání na centrálním dvorci Arthura Ashe a zaskočila v něm 6:3, 4:6, 6:3 obhájkyni titulu Coco Gauffovou. Ve druhé sadě sice neuhájila náskok setu, nicméně krajanku nakonec zdolala ve třech setech. A to i díky 19 dvojchybám a 60 nevynuceným chybám z rakety loňské šampionky.

Jedná se o její čtvrtý kariérní skalp TOP 10, polovinu z nich zapsala proti Gauffové na grandslamech. Na slavnější krajanku narazila také před dvěma měsíci v osmifinále Wimbledonu a porazila ji ve dvou setech. Právě v Londýně hrála své první grandslamové čtvrtfinále, po cestě do nějž vyřadila také Naomi Ósakaovou.

Třináct ze svých 14 výher v hlavních soutěžích grandslamů slavila v tomto roce. Třiadvacetiletá Američanka jasně prohrála ve čtvrtfinále Wimbledonu s Jasmine Paoliniovou, ale v New Yorku, kde porazila kromě Gauffové také Martu Kosťukovou, Annu Blinkovovou a Arantxu Rusovou, má další šanci zaútočit na semifinále.

Všechny tři předchozí starty na US Open zakončila v kvalifikaci či prvním kole a nyní bude chtít vylepšit svou bilanci 8:4 ve čtvrtfinále na nejvyšší tour. Všech osm semifinále zaznamenala v posledních 15 měsících, ta poslední dvě letos v srpnu v Torontu a Monterrey.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (triumf)

Bilance: 51:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 29:10

Bilance proti hráčkám TOP 30: 12:12 (kariérní 14:16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Navarrová – US Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (1. kolo), Monterrey (semifinále)

Cesta turnajem: Blinkovová (6:1, 6:1), Rusová (6:1, 6:1), (19) Kosťuková (6:4, 4:6, 6:3), (3) Gauffová (6:3, 4:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Badosaová vede 1:0. Obě aktérky jsou bývalými finalistkami juniorského French Open a jako místo narození uvádí New York. Dosud se střetly pouze letos na antukové tisícovce v Římě, kde zvítězila po obratu Badosaová. Španělka i Američanka budou bojovat o první grandslamové semifinále a šance jsou velmi vyrovnané.

Sabalenková – Qinwen Zheng | středa 01:00 SELČ

Aryna Sabalenková jako první žena od Sereny Williamsové (2011-16) postoupila ve čtyřech ročnících US Open po sobě do čtvrtfinále. Světová dvojka si poradila v osmifinále 6:2, 6:4 se svou bývalou deblovou parťačkou Elise Mertensovou, ovšem až po odvrácení všech osmi brejkbolů. V utkání trefila 41 vítězných úderů oproti 28 nevynuceným chybám.

Deset ze svých posledních 12 vystoupení na grandslamech, včetně probíhajícího US Open, dotáhla minimálně do čtvrtfinále. Letos v New Yorku zvládla tři ze čtyř zápasů bez ztráty setu a svou aktuální vítěznou sérii protáhla na devět duelů. Všechny tři sady potřebovala pouze proti Jekatěrině Alexandrovové.

Ještě před měsícem stále čekala na svůj první triumf od úspěšné obhajoby titulu na lednovém Australian Open. Momentální dominanci zahájila na přípravné tisícovce v Cincinnati, kde 26letá Běloruska porazila mimo jiné Igu Šwiatekovou a Jessicu Pegulaovou a získala bez ztráty setu trofej pro šampionku.

Bývalá světová jednička má ve čtvrtfinále grandslamů skvělou bilanci 8:1. Konkrétně na US Open, kde loni padla až ve finále s domácí Coco Gauffovou, 3:0. Jediný nezdar zaregistrovala na nedávném French Open, když i vinou zdravotního problému podlehla 7:6, 4:6, 4:6 teenagerce Miře Andrejevové.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 43:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 27:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 34:35)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:1 (kariérní 8:1)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Sabalenková – US Open

Kariérní bilance: 25:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 3:0

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Honová (6:3, 6:3), Bronzettiová (6:3, 6:1), (29) Alexandrovová (2:6, 6:1, 6:2), (33) Mertensová (6:2, 6:4)

Qinwen Zheng vyhrála nejpozději dohraný ženský zápas v historii US Open a druhým rokem po sobě si zahraje v New Yorku čtvrtfinále. V repríze nedávného finále olympijského turnaje v Paříži udolala ve 2:15 ráno newyorského času 7:6, 4:6, 6:2 Donnu Vekičovou. A to i díky zisku 81 % bodů po svém prvním podání a 10 trefeným esům.

Po cestě do čtvrtfinále se na rozdíl od Sabalenkové nadřela a musela ve třech ze čtyř duelů do rozhodující sady, také s Erikou Andrejevovou a Amandou Anisimovovou. Jednadvacetileté Číňance stačily dva sety pouze proti bývalé wimbledonské čtvrtfinalistce Jule Niemeierové.

Až na nepříliš povedené měsíce od únorového Dauhá po dubnový Madrid prožívá nejlepší období své kariéry. Na lednovém Australian Open se probila do svého prvního grandslamového semifinále a zároveň finále a v posledních týdnech úspěšně obhájila titul v Palermu a získala zlato na olympiádě v Paříži.

V grandslamových čtvrtfinále disponuje poloviční úspěšností 1:1, loni na US Open prohrála právě se Sabalenkovou a letos v Melbourne přehrála 6:7, 6:3, 6:1 Annu Kalinskou. Světová sedmička se může stát druhou čínskou semifinalistkou US Open, takto daleko se tady probojovala pouze Na Li v roce 2013.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž, Palermo (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 37:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 17:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 7:13)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Qinwen Zheng – US Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Anisimovová (4:6, 6:4, 6:2), E. Andrejevová (6:7, 6:1, 6:2), Niemeierová (6:2, 6:1), (24) Vekičová (7:6, 4:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 2:0. Také potřetí se potkávají na hardovém grandslamu a v obou předchozích případech ztratila favorizovaná Sabalenková jen pět gamů. Jasně navrch měla ve čtvrtfinále loňského US Open i ve finálovém zápase na letošním Australian Open.

Zverev – Fritz | 19:30 SELČ

Alexander Zverev je v posledních letech pravidelným účastníkem závěrečných kol na grandslamech a sbírku úspěchů rozšířil také na probíhajícím US Open. Svůj zatím nejlepší výkon na turnaji předvedl po prohrané úvodní sadě v osmifinále s Brandonem Nakashimou, rozjetému domácímu zástupci pak nedal žádnou šanci a po parádním obratu (3:6, 6:1, 6:2, 6:2) pošetřil síly pro souboje s potenciálně mnohem těžšími soupeři.

Sedmadvacetiletý Němec na majorech vyjma Wimbledonu exceluje, ovšem velmi časté postupy do závěrečných kol a přetrvávající absence grandslamového titulu vedou ke zklamání. Další šanci poprvé v kariéře ovládnout některý z podniků velké čtyřky má na probíhajícím US Open, kde je v tuto chvíli největším favoritem dolní poloviny pavouka a nebude se muset vypořádat s Novakem Djokovičem ani Carlosem Alcarazem.

Úspěch však rozhodně není zaručen, jelikož na grandslamech prohrál 16 z 20 duelů se zástupci TOP 10 žebříčku. Navíc nedávno v osmifinále Wimbledonu přišel o sérii 17 vítězství nad soupeři figurujícími mimo TOP 10 pořadí, a to po pětisetové bitvě právě s Fritzem, v níž nedotáhl náskok dvou setů. Tento kolaps způsobený zčásti i zraněním kolene by mohl mít negativní vliv na jeho další střetnutí s Američanem.

Na kontě má už několik titulů z akcí Masters, na kterých nemá potíže porážet nejlepší hráče na světě. Na grandslamech je ale jeho psychická odolnost podstatně slabší a hlavně kvůli tomu stále čeká na první triumf na této úrovni. Všechny tři prohrané zápasy na letošních majorech klidně mohl vyhrát a důležité je také zmínit to, že při sedmi z devíti nezdarů na US Open vedl minimálně o set. Do toho spadá i finále ročníku 2020 s Dominicem Thiemem, v němž měl náskok dvou setů a později v rozhodující sadě podával na vítězství.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Hamburk, French Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Bilance: 56:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 27:8

Bilance proti hráčům TOP 20: 11:11 (kariérní 97:98)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 8:4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (osmifinále)

Zverev – US Open

Kariérní bilance: 26:8

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: Montreal (čtvrtfinále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Marterer (6:2, 6:7, 6:3, 6:2), Müller (6:4, 7:6, 6:1), Etcheverry (5:7, 7:5, 6:1, 6:3), Nakashima (3:6, 6:1, 6:2, 6:2)

Taylor Fritz odehrál osmifinálové utkání s Casperem Ruudem pod zataženou střechou, což 26letému Američanovi rozhodně vyhovovalo. S Norem však prohrál na halovém Turnaji mistrů 2022 i na letošním French Open a v posledním střetnutí teď na US Open ztratil úvodní set. Domácí zástupce se však nenechal rozhodit a i s pomocí publika nastartoval dominanci (3:6, 6:4, 6:3, 6:2).

Velmi dlouho se mu nedařilo postoupit do druhého týdne grandslamů. Poprvé uspěl až na předloňském Australian Open, kde přerušil sérii sedmi nezdarů ve třetím kole majorů. Od té doby je naopak celkem pravidelným účastníkem závěrečných kol na podnicích velké čtyřky. Čtvrtfinálovou bariéru však stále neprorazil (0:4), neuspěl předloni ve Wimbledonu, loni na US Open ani letos na Australian Open a ve Wimbledonu.

Ještě k tomu má mizernou bilanci 1:9 v soubojích se zástupci TOP 5 světového pořadí na grandslamových turnajích, recept našel pouze právě na Zvereva před pár týdny ve Wimbledonu, a to ze stavu 0:2 na sety. Napříč všemi úrovněmi disponuje úspěšností 6:21 s takto vysoko postavenými soupeři.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (triumf)

Bilance: 42:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 23:38)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:2 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Fritz – US Open

Kariérní bilance: 14:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023-24)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Ugo Carabelli (7:5, 6:1, 6:2), Berrettini (6:3, 7:6, 6:1), Comesaňa (6:3, 6:4, 6:2), (8) Ruud (3:6, 6:4, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Zverev vede 5:4. Fritz předvedl po prohrané úvodní sadě s Casperem Ruudem v předchozím kole vynikající výkon a stejně jako většina Američanů je v domácích podmínkách velmi nebezpečný. Zverev je však ve všech směrech stejně kvalitním, nebo dokonce i o něco lepším hráčem. Pokud tedy německý favorit neselže psychicky v klíčových momentech, tak by měl zapsat už třetí letošní grandslamové semifinále.

Tiafoe – Dimitrov | středa 02:30 SELČ

Brzké vypadnutí obhájce titulu Novaka Djokoviče výrazně zvýšilo šance Francese Tiafoea na postup do čtvrtfinále domácího US Open. Šestadvacetiletý Američan této situace parádně využil, přestože ve všech třech dohraných zápasech na turnaji ztratil alespoň jeden set. Ve třetím kole přežil pětisetovou bitvu se svým loňským přemožitelem Benem Sheltonem a v osmifinále zdolal Alexeje Popyrina, který se postaral o vyřazení srbského rekordmana Djokoviče.

Po skončení loňského US Open se začal ohromně trápit a prožíval velmi nepovedené období. Dlouhou krizi zlomil až v přípravě na letošní ročník domácího majoru, na který dorazil s mnohem vyšším sebevědomím a v podstatně lepší formě. Na generálkách si mimo jiné zahrál své premiérové finále na podnicích Masters.

Díky návratu do formy může pokračovat v sérii skvělých výsledků na US Open, kde už třetím rokem po sobě postoupil do čtvrtfinále. Z Američanů dokázali zaznamenat tři čtvrtfinálové účasti na US Open v tomto století už jen Pete Sampras, Andre Agassi a Andy Roddick. Ve čtvrtfinálové fázi grandslamů má bilanci 1:2, uspěl pouze předloni právě na US Open, kdy porazil bez ztráty setu Andreje Rubljova a následně v semifinále podlehl v pětisetové bitvě pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

V úvodních sedmi měsících aktuální sezony sehrál jen jeden souboj se zástupci TOP 10 žebříčku, ovšem v rámci probíhající US Open Series už tři. To jen potvrzuje vzestup jeho formy a větší počet postupů do závěrečných kol. V posledních týdnech přehrál Rubljova a Huberta Hurkacze, prohrál jen se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem ve finále na Masters v Cincinnati.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Houston (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)

Bilance: 28:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 19:10

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 11:35)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tiafoe – US Open

Kariérní bilance: 21:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (semifinále), Montreal (1. kolo), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:4, 6:3, 4:6, 7:5), Ševčenko (6:4, 6:1, 1:0 skreč), (13) Shelton (4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3), (28) Popyrin (6:4, 7:6, 2:6, 6:3)

Grigor Dimitrov je naopak ve druhém týdnu US Open poprvé po pěti letech a v osmifinále prohospodařil luxusní náskok dvou setů proti Andrejovi Rubljovovi. V utkání, které nakonec musela rozklíčovat pátá rozhodující sada, využil slabší psychické odolnosti ruského tenisty. Důležitým momentem byl jeho obrat ve druhém dějství ze stavu 3:5. Postup nakonec urval po setech 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3.

Třiatřicetiletý Bulhar ještě na začátku sezony 2018 zářil, ale pak přišlo několikaleté trápení, které dokázal zlomit až v průběhu loňského roku. V aktuální sezoně získal svůj první titul od Turnaje mistrů 2017, došel do čtvrtfinále French Open (porážka s aktuální světovou jedničkou Jannikem Sinnerem) a měl solidní vstup do osmifinálového duelu s Daniilem Medveděvem ve Wimbledonu, který však musel kvůli zranění v koncovce úvodního setu vzdát.

Na US Open si vede značně podprůměrně, jelikož při svém celkově 15. startu prošel do čtvrtfinále teprve podruhé (2019 a 2024). Na jediný předchozí čtvrtfinálový zápas ve Flushing Meadows určitě rád vzpomíná, protože v něm zaskočil v pětisetové bitvě Rogera Federera a dosáhl na své třetí kariérní a zároveň poslední semifinále na grandslamech. Celkově má ve čtvrtfinálové fázi majorů úspěšnost 3:4.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Miami, Marseille (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Miami (finále)

Bilance: 37:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 19:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 7:7 (kariérní 82:124)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Dimitrov – US Open

Kariérní bilance: 21:13

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Jacquet (6:3, 6:4, 6:2), Hijikata (6:1, 6:1, 7:6), Griekspoor (6:3, 6:3, 6:1), (6) Rubljov (6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Dimitrov vede 3:1, na grandslamech je srovnáno 1:1. Bulhar je obecně spolehlivějším a stabilnějším hráčem než Tiafoe, který je po většinu kariéry spíše nepředvídatelný. Zároveň je ale potřeba zmínit, že právě na největších domácích akcích je Američan nejvíce nebezpečný a momentálně hraje ve výborné formě a srší sebevědomím. Dimitrov se navíc vrací po zranění a příprava na poslední major sezony se mu vůbec nepovedla.

