Druhý start v sezoně, druhý neúspěch. Djokovič v Monte Carlu prohrál úvodní zápas s Davidovichem

Novak Djokovič má kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 problém se vstupy do zemí a přichází tak o starty na turnajích. Letos se představil jen v únoru v Dubaji, kde vypadl ve čtvrtfinále s Jiřím Veselým.



A na druhé akci v roce 2022 vypadl čtyřiatřicetiletý Srb dokonce hned po prvním zápase. Na antukovém Masters 1000 v Monte Carlu podlehl 3-6 7-6 1-6 Španělu Alejandru Davidovichovi, s nímž loni oba vzájemné duely vyhrál hladce ve dvou setech.



Herní pauza byla na výkonu dvacetinásobného grandslamového šampiona znát. Davidovich, který figuruje v pořadí ATP na 46. místě, mu v prvním setu sebral třikrát podání. V druhé sadě vedl dvaadvacetiletý Španěl už 3-0, ale Djokovič vyrovnal a těsný tie-break rozhodl pro sebe.



Třetí set už byl jasnou záležitostí Davidoviche, který v dlouhém sedmém gamu proměnil druhý mečbol a po dvou hodinách a 55 minutách mohl slavit největší výhru v kariéře.



"Je to pro mě mimořádné vítězství, protože jsem Noleho sledoval už jako malý a jsem jeho velký fanoušek," uvedl Davidovich. Soupeře z Top 10 porazil teprve podruhé. Djokovičovi sebral devětkrát podání, což se srbské hvězdě v zápase na dva vítězné sety stalo teprve popáté.



"Věděl jsem, že si Nole nebude tolik věřit, protože toho letos moc neodehrál. Měl jsem v úvodu zápasu šance a využil je. Když vyhrál druhý set, bylo to náročné na psychiku, ale dál jsem se snažil udržet koncentraci. Musel jsem být připravený na to, že to bude válka," prohlásil španělský tenista, který odehrál na antuce třetí letošní zápas.

• ATP 1000 MONTE CARLO •

Monaco, antuka, 5.802.475 eur

pondělní výsledky (12. 04. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Davidovich (Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6-3 6-7(5) 6-1 • Dvouhra - 1. kolo • Goffin (Belg.) - Lehečka (ČR) 6-4 6-3 Fritz (10-USA) - Catarina (Mon.) 6-7(6) 7-6(5) 6-4 Sonego (16-It.) - Ivaška (Běl.) 6-3 6-3 Evans (Brit.) - Bonzi (Fr.) 6-0 7-6(4) Ruusuvuori (Fin.) - Otte (Něm.) 6-4 6-3 Martínez (Šp.) - Humbert (Fr.) 6-4 7-6(5) Djere (Srb.) - Cressy (USA) 6-4 6-7(7) 6-2 Musetti (It.) - Paire (Fr.) 6-2 6-7(4) 6-2 Rune (Dán.) - Karacev (Rus.) 7-6(1) 4-6 6-3