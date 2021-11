Druhý zápas, druhá výhra. Badosaová je po skalpu Sakkariové v semifinále

TURNAJ MISTRYŇ - Paula Badosaová při debutu na Turnaji mistryň vyhrála i svůj druhý zápas 2-0 na sety. Dnes třiadvacetiletá Španělka zdolala po více než dvouhodinovém boji Řekyni Mariu Sakkariovou a večerní výhra Aryny Sabalenkové nad Igou Šwiatekovou ji poslala do semifinále.

Paula Badosaová byla na začátku roku 70. hráčkou světa, v průběhu sezony ale pronikla mezi elitu. Na Roland Garros si poprvé zahrála ve čtvrtfinále grandslamu, v Bělehradu získala první titul na okruhu WTA a říjnovým triumfem na prestižní akci v Indian Wells se kvalifikovala na Turnaj mistryň.



Po zpracování životního výsledku v Kalifornii se 23letá Španělka vydala do mexické Guadalajary a po dvou vystoupeních na turnaji pro osmičku nejlepších tenistek současnosti je bez porážky i bez ztraceného setu.

Statistiky zápasu

Sakkariová - Badosaová 1 esa 10 4 dvojchyby 6 51 %

1. podání 'in' 71 %

51 %

úsp. 1. podání 71 %

59 %

úsp. 2. podání 46 %

25 winnery 23 49 nevyn. chyby 22 2/5 brejkboly 3/12 79 celkem bodů 92 čas: 2:04

Po vítězství nad nejvýše nasazenou Běloruskou Arynou Sabalenkovou si poradila i s Mariou Sakkariovou. Řekyni, která je rovněž nováčkem soutěže, v prvním vzájemném duelu porazila po 2 hodinách a 4 minutách boje 7-6 6-4.



Badosaová v prvním setu díky brejku ze šesté hry odskočila na 5-2. Sadu ale nedopodávala a rozhodoval tie-break. V něm měla odskočila do vedení 5-1 a už ho uhájila.



Také ve druhé sadě Sakkariová ztratila servis jako první. Řecká tenistka prohrávala 2-4 a znovu se dokázala do setu vrátit. Pak ale opět přišla o podání a Badosaová více než dvouhodinovou bitvu doservírovala.







Badosaová, jež v pondělí oslaví 24. narozeniny, má před posledním zápasem ve skupině proti Ize Šwiatekové jistý postup ze skupiny z 1. místa. Večer o tom rozhodla porážka Šwiatekové s Arynou Sabalenkovou. O finále se Španělka tak utká s Plíškovou, Krejčíkovou, nebo Muguruzaovou.



Nejvýše nasazená Běloruska ve večerním zápase zdolala Šwiatekovou 2-6 6-2 7-5, přestože se ve třetím setu za stavu 4-5 ocitla dva míčky od porážky. A zatímco 20letá Polka je ze hry o postup, 23letá Běloruska si o semifinále zahraje v přímém souboji se Sakkariovou (h2h 4-1).



"Jsem nadšená, že mám šanci projít dál," řekla Sabalenková. "S Marií to bude těžké. Je velká bojovnice, ale vždycky spolu hrajeme skvělé zápasy, takže se těším," dodala.