Dubaj: Plíšková po postupu do čtvrtfinále odstoupila. Muchová zastavila Bencicovou, Krejčíková vyřadila Kvitovou

Karolína Plíšková se i s pomocí příznivého losu probojovala do čtvrtfinále Australian Open, ale na dalších čtyřech letošních akcích skončila nejpozději ve druhém kole a vždy na soupeřce figurující v Top 20. Na dvou turnajích dokonce absolvovala své první kvalifikační boje od srpna 2014.

Třicetiletá Češka se dalšího solidního výsledku dočkala až na první letošní "tisícovce" v Dubaji, kde snadno přehrála krajanku Markétu Vondroušovou i světovou sedmičku Marii Sakkariovou. Nejvíce práce měla v osmifinále s Anhelinou Kalininovou, postup si ovšem sama zkomplikovala a houževnatou Ukrajinku udolala až po téměř třech hodinách boje 7-5 6-7(6) 6-2.

Plíšková musela v úvodní i druhé sadě likvidovat dva brejkboly, sama si vypracovala vždy jednu šanci a obě proměnila. Za stavu 7-5 6-5, v nejméně vhodný moment, však navzdory dvěma mečbolům poprvé a naposledy v utkání zaváhala na servisu, set nakonec ztratila v tie-breaku a musela do rozhodujícího dějství. Nezdarem se ale bývalá světová jednička rozhodit nenechala a v závěrečném klání měla jasně navrch, ačkoli netrefila ani polovinu prvních podání.

Plíšková kvůli nemoci odstoupila

Finalistka z roku 2015 Plíšková v Dubaji postoupila do 26. čtvrtfinále na podnicích WTA 1000, čímž v historických tabulkách vyrovnala osmou Angelique Kerberovou.

O první letošní semifinále měla zabojovat proti Ize Šwiatekové, s níž v jediném předchozím souboji ve finále v Římě 2021 neuhrála jediný game. Proti světové jedničce, která v posledních pěti zápasech ztratila dohromady jen osm her, ale nenastoupí. Po dnešním vítězství se pořadatelům omluvila a kvůli nemoci odstoupila.

"Je mi to velice líto, ale musím se z turnaje odhlásit. Je to velké zklamání, zvlášť když jsem tu před pár lety hrála finále a letos se mi tak dařilo. Ale poté, co mě hodiny po zápase trápila viróza a křeče nejsem schopná pokračovat," uvedla Plíšková na sociálních sítích.

Šwiateková pokračuje v suverénních výkonech z Dauhá, kde před týdnem obhájila titul a ve třech zápasech ztratila jen pět gamů. V osmifinále polská tenistka deklasovala 6-1 6-0 Ljudmilu Samsonovovou a navázala na včerejší výhru 6-1 6-1 nad Kanaďankou Fernandezovou.

Karolína Muchová se loni v březnu vrátila po několikaměsíční pauze zaviněné zraněním břišního svalu a uhrála pouhá dvě čtvrtfinále (Tallinn 2022 a Auckland 2023). Návrat do elitní stovky žebříčku si zajistila až při svém druhém startu v Dubaji, kde před třemi lety ztroskotala hned v prvním kole na Kateřině Siniakové.

Na akci WTA 1000 ve Spojených arabských emirátech stále neztratila set, po Bernardě Peraové a Soraně Cirsteaové porazila 6-1 6-4 sedm zápasů neporaženou Belindu Bencicovou, která před dvěma týdny triumfovala v Abú Zabí, a ukončila její letošní neporazitelnost na Blízkém východě. Recept na ni našla na třetí pokus.

Šestadvacetiletá Češka měla od začátku navrch a jediné zaváhání na servisu předvedla ve druhé půlce druhého dějství, když dovolila Švýcarce se slovenskými kořeny srovnat z 2-4 na 4-4. V posledních dvou gamech ale zase dominovala a unavenou soupeřku, jež před týdnem v Dauhá nenastoupila kvůli vyčerpání ke čtvrtfinále a včera na kurtu strávila tři a půl hodiny, dorazila. Jedná se o její sedmý kariérní skalp Top 10 (bilance 7-10) a první od loňského French Open.

O premiérové semifinále na největších turnajích WTA a první od Australian Open 2021 bude bývalá světová devatenáctka usilovat v premiérovém souboji s nasazenou trojkou Jessicou Pegulaovou. Američanka si poradila i s další kvalifikantkou, dnes přehrála 6-4 6-3 Anu Bogdanovou.

V případném semifinále by Muchová mohla narazit na krajanku Barboru Krejčíkovou. Předloňská finalistka dnes v českém derby porazila 6-3 6-2 šampionku z roku 2013 Petru Kvitovou, s níž se v ostrém zápase utkala poprvé.

V prvním letošním čtvrtfinále ve dvouhře 27letá Krejčíková vyzve letos neporaženou Arynu Sabalenkovou (h2h 0-2). Vítězka letošního Australian Open zdolala 2-6 6-1 6-1 lotyšskou obhájkyni titulu Jelenu Ostapenkovou a vyhrála i 13. letošní zápas.

Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Madison Keysová s Cori Gauffovou (H2H 1-1). Keysová až na pátý pokus porazila Viktorii Azarenkovou. Američanka přehrála zraněnou bývalou finalistku snadno 6-2 6-1, upravila svou bilanci v probíhající sezoně na 10-2 a letos poprvé postoupila mezi osm nejlepších.

Ve čtvrtek odehraje své první čtvrtfinále mimo domácí turnaje od loňského Australian Open. Gauffová prošla dál bez boje po odstoupení Jeleny Rybakinové.

Na vítězku amerického souboje už v semifinále čeká Šwiateková.