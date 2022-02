Dva triumfy během dvou týdnů! 14letá Brenda Fruhvirtová v Argentině opět vyhrála turnaj žen

Brenda Fruhvirtová je čtvrtou nejlepší juniorkou světa, nicméně necelé dva měsíce před 15. narozeninami už má na kontě i dva triumfy mezi ženami. A to z pouhých čtyř pokusů.



V uplynulých dvou týdnech česká naděje dvakrát ovládla turnaj ITF s dotací 25.000 dolarů v na antuce v argentinském Tucumánu. A čelit přitom musela i několika hráčkám z druhé a třetí světové stovky.



Tento týden se dostala bez ztráty setu do finále, v němž zdolala domácí nasazenou jedničku Paulu Ormaecheovou. Bývalou 59. hráčku světa, které aktuálně patří 177. místo, porazila ve velmi kvalitním zápase po 2 hodinách a 21 minutách hry 6-3 1-6 6-4.



Fruhvirtová i přes svou nezkušenost prokázala psychickou odolnost. Po vyhrané první sadě totiž ztratila 9 z 11 her a v rozhodujícím dějství prohrávala 1-3. Vývoj ale dokázala otočit a přestože za stavu 5-3 zápas neukončila při svém podání, na returnu už byla úspěšná.



Ve světovém žebříčku by Fruhvirtová měla příští pondělí vyletět již někam ke 440. místu. V Top 500 tak bude celkem 11 hráček, kterým ještě nebylo 18 let a hned pět z nich budou Češky. Brenda se připojí do společnosti sestry Lindy (16 let), Lindy Noskové (17), Sary Bejlek (16) a Nikoly Bartůňkové (15 let).

