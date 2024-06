Dvojnásobný šampion Berrettini ve Stuttgartu hladce přehrál Shapovalova, postoupil za hodinu a čtvrt

ATP STUTTGART - Matteo Berrettini (28) si na prvním turnaji po dvouměsíční pauze zaviněné různými zdravotními potížemi poradil i s druhým soupeřem. Na oblíbené trávě ve Stuttgartu po třísetové bitvě s Romanem Safiullinem porazil za hodinu a čtvrt 6:4, 6:4 Denise Shapovalova (25) a svou bilanci na pažitu na jihozápadě Německa vylepšil na 11:1. Ve čtvrtfinále se italský šampion z let 2019 a 2022 utká s Jamesem Duckworthem (32).

Berrettini – Shapovalov 6:4, 6:4

Matteo Berrettini začal na oblíbeném pažitu ve Stuttgartu vydřenou výhrou v tříhodinové bitvě s Romanem Safiullinem, ovšem ve druhém kole se na kurtu zdržel jen hodinu a čtvrt. Někdejší šestý hráč světa si v souboji bývalých členů TOP 10 žebříčku suverénně poradil s Denisem Shapovalovem, kterému se stále nedaří vrátit se do elitní stovky pořadí.

Italský dlouhán musel hned v prvním gamu na servisu likvidovat brejkbol. K další šanci však kanadského protivníka nepustil a v každém ze dvou setů mu jednou sebral podání. Berrettini sice trefil v utkání jen tři esa, nicméně na servisu dohromady ztratil pouhých 14 fiftýnů.

Finalista Wimbledonu 2021 v posledních letech takřka neustále bojuje se zdravotními problémy. Loňskou sezonu uzavřel už po US Open, tu letošní zahájil až v březnu a v aktuálním roce hraje teprve pátý turnaj.

Po triumfu na antuce v Marrákeši ho postihly další zdravotní potíže. Ve Stuttgartu absolvuje svou první soutěžní akci od začátku dubna, kdy skončil hned v úvodním kole na Masters v Monte Carlu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Stuttgart patří mezi jeho nejoblíbenější podniky na tour. Úvodní dva starty v letech 2019 a 2022 přetavil v triumf a letos si v tomto dějišti spravuje chuť po loňském nezdaru v prvním kole s krajanem Lorenzem Sonegem.

Jeho čtvrtfinálovým protivníkem bude kvalifikant a 101. hráč světa James Duckworth. Dvaatřicetiletý Australan si vyšlápl 7:6, 4:6, 6:3 na nasazenou dvojku Bena Sheltona a zabojuje o své teprve třetí semifinále na nejvyšším okruhu a první od sezony 2021.

Na trávě je Berrettini v posledních letech jedním z nejlepších hráčů. Není to tak dávno, co výsledkově a výkonnostně zaostával na nejrychlejším povrchu pouze za sedminásobným wimbledonským šampionem Novakem Djokovičem. Pokud se vyhne dalším zraněním, mohl by v následujících týdnech výrazně vylepšit svůj ranking.



Výsledky turnaje ATP 250 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.