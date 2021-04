Dvojnásobný šampion Zverev v Mnichově začal výhrou nad Berankisem

Alexander Zverev po březnovém triumfu v Acapulku i kvůli problémům s loktem vyhrál jen jeden ze tří zápasů. Najít formu před velkými turnaji na antuce se pokouší tento týden na domácí půdě v Mnichově, kde v letech 2017 a 2018 triumfoval.



V úvodním vystoupení nejvýše nasazený Němec nezaváhal. V souboji s litevským lucky loserem Ričadasem Berankisem sice přišel dvakrát o podání, ale využil 5 z 12 brejkbolů a po necelé hodině a půl zvítězil 6-2 6-4. Ani ve druhém vzájemném střetnutí tak neztratil set.



"V posledních týdnech jsem toho moc neodehrál. Ale v posledních dnech jsem dobře potrénoval a věřím, že to přenesu i do dalších zápasů," komentoval čtyřiadvacetiletý Němec.



"V minulosti se mi tady dařilo a znovu se tu cítím dobře. S dnešním výkonem jsem celkem spokojený, ale určitě to nebylo ideální," dodal šestý hráč světa.



Ve čtvrtfinále Zverev narazí na Ilju Ivašku. 27letý Bělorus, který před týdnem v Barceloně sebral set Rafaelu Nadalovi, v Mnichově vyhrál včetně kvalifikace už čtyři zápasy. Dnes po obratu porazil 6-7 6-1 6-2 Američana Mackenzieho McDonalda.







Svůj úvodní duel na bavorské antuce zvládl i druhý nasazený Casper Ruud. Dvaadvacetiletý Nor, jenž si před dvěma týdny na antuce v Monte Carlu zahrál poprvé v semifinále turnaje Masters 1000, přehrál 6-3 6-2 uruguayského antukáře Pabla Cuevase.



"Nebylo to tak snadné, jak by se podle výsledku mohlo zdát. Proti Pablovi je to těžké, obzvlášť na antuce. On má skvělý pohyb a umí zahrát neuvěřitelné údery. Pomohl mi rychlý brejk a dobrý vstup do zápasu," komentoval Ruud, který zvládl první zápas na pátém turnaji po sobě.



"Letos jsem měl dobrý vstup do sezony, dobře jsem začal i na antuce. Tenhle turnaj mám rád a moc si to tady užívám," dodal 24. hráč světa Ruud, kterého ve čtvrtfinále čeká Australan John Millman (h2h 0-1).

• ATP 250 MNICHOV •

Německo, antuka, 481.270 eur

středeční výsledky (28. 04. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • A. Zverev (1-Něm.) - Berankis (Lit.) 6-2 6-4 Ruud (2-Nor.) - Cuevas (Urug.) 6-3 6-2 Millman (8-Austr.) - Pella (Arg.) 4-6 2-0 / skreč P. Ivaška (Běl.) - McDonald (USA) 6-7(7) 6-1 6-2