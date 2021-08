Dvoutýdenní karanténa v 'bublině' místo izolace v hotelech. Pořadatelé Australian Open jednají o výjimce

Tenisté a tenistky by mohli příští rok před Australian Open strávit dvoutýdenní karanténu po příjezdu do země v uzavřené "bublině", kde by měli lepší podmínky k tréninku než v přísném režimu oficiálních hotelů. Pořadatelé úvodního grandslamového turnaje jednají o úpravě podmínek s australskou vládou.

Před letošním ročníkem museli hráči, trenéři a všichni spolupracovníci strávit dva týdny v přísné hotelové karanténě. Většina tenistů sice měla možnost při negativních testech denně na pět hodin pokoj opustit a trénovat na uzavřených kurtech, řada z nich se ale za celou dobu k tréninku nedostala.

"Ještě je dost času, ale momentálně plánujeme dvoutýdenní bublinu, v níž by se hráči mohli volně pohybovat mezi hotelem a kurty," řekl šéf Australian Open Craig Tiley v rozhovoru pro Nine Network. "Byli by chránění, uzavřeni jen sami mezi sebou a z dosahu ostatních obyvatel," dodal. Po dvou týdnech by hráči mohli z bubliny vyjít a hrát před diváky.

Podle Tileyho nebudou hráči ochotní znovu projít stejnými karanténními podmínkami, které platily před letošním ročníkem, který byl kvůli koronaviru odložen na únor. Pořadatelé by se chtěli vrátit k tradičnímu lednovému termínu, přestože ve státu Victoria platí další uzávěra a očkování v zemi postupuje jen pomalu. Tiley ale doufá, že se do listopadu situace s vakcinací zlepší. "To by nám rozhodně pomohlo," dodal.