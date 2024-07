Expertní pohled na semifinále: Krejčíková vyhrála díky podání, Rybakinová naběhala víc metrů

Barbora Krejčíková (28) v londýnském All England Clubu ve čtvrtek večer přehrála světovou čtyřku a vítězku Wimledonu z roku 2022 Jelenu Rybakinovou (25) a podruhé ve své kariéře se dostala do grandslamového finále. Semifinálový zápas rozebrala pro Livesport Zprávy bývalá česká reprezentantka a dnes expertka Canal+ Sport Lucie Hradecká.

Zápas nezačal pro Krejčíkovou vůbec dobře, prohrála dvě svá podání, ztrácela 0:4 a Rybakinová šla navíc servírovat. Jak se v tomhle momentě člověk cítí a pomohla ta následná korekce skóre vývoji zápasu?

"Myslím, že v tu chvíli se Báře zjevně vrátily ty zkušenosti z prvních dvou kol. Ona ze začátku nehrála dobře ani s Kuděrmetovovou a Volyněcovou, dotahovala sety do tiebreaků a také musela otáčet. Byly to pro ni těžké situace. Ale i díky tomu v sobě musela mít uvědomění i víru, že s průběhem zápasu se její hra může zlepšovat. Rybakinová naopak procházela velmi hladce a najednou jí ten odpor, který Barbora začala klást, dostal do situace, kterou tolik neznala a určitě znervózněla."

Barbora Krejcikova becomes the seventh Czech-born woman to reach a #Wimbledon singles final in the Open Era



▪️ Martina Navratilova

▪️ Hana Mandlikova

▪️ Jana Novotna

▪️ Petra Kvitova

▪️ Karolina Pliskova

▪️ Marketa Vondrousova

Barbora Krejcikova pic.twitter.com/NktFXVGMdw — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

Čísla ze zápasu ukazují, že více naběhaných metrů měla Rybakinová. To může být vzhledem ke stylu tenisu, jaké obě hráčky preferují, překvapivé.

"Vlastně mě to tolik nepřekvapuje. Bára má takový styl hry, že zahraje čop, nebo umí soupeřky poslat z jedné strany kurtu na druhý - pravá, levá, a tím je donutí běhat. Ale je to i ten další faktor, který dokumentuje, že Bára vyhnala Rybakinovou z jejího komfortu."

Byly tam nějaké konkrétní údery, na které Rybakinová nedokázala reagovat?

"Ano, Bára umí zahrát neskutečně krátký čop, a nejen Rybakinovou, ale i další hráčky to dostává do nesnází. Její hra je v tomhle taková specifická. Navíc ty čopy tolik nevyskočí a pro soupeřky je to o to víc složitější. Také často používala krátké balóny ven z kurtu. V obou případech si otevírá kurt a na další úder pak má výběr doslova celého kurtu, kam zahrát winner. A ještě umí krátký servis ven z kurtu, na to se také špatně reaguje. Myslím, že právě servis Krejčíkové byl pro celý zápas rozhodující."

Statistiky zápasu (@ Livesport / EnetPulse)

Ano, zlepšoval se set od setu a v tom třetím rozhodujícím měla Krejčíková úspěšnost prvního podání 78 %. Z toho pak bylo 81 % vyhraných míčů…

"To jsou nádherná čísla, to se pak hraje krásně. Když musíte na druhý servis, tak k vám stojí soupeřka blíž a prostě jste víc pod tlakem. Ale ono to vychází i z toho, jak Bára umí servisy variovat. Umí dát přímku, ale pak i s hodně velkou rotací. To zdánlivě vypadá jako servis na jistotu, protože míč je pomalejší a jde bezpečně do kurtu, ale ta boční rotace je strašně nepříjemná. Naopak Rybakinové se nevedlo. I když je považována za jednu z nejlépe servírujících hráček, tenhle zápas jí na podání nevyšel i díky němu ho ztratila."

Také byla patrná úplně jiná nálada rivalek. Krejčíková už při nástupu vtipkovala a oproti soustředěné Rybakinové vypadala velmi uvolněně.

"Možná je to trochu i psychologie, hra se soupeřkou. Ale i jinak si myslím, že Bára se teď opravdu cítí dobře, konečně se jí zadařilo, vypadá to, že je zdravá. Je hezké, že se to sešlo právě na tomhle turnaji."

BARBORA KREJCIKOVA IS A WIMBLEDON FINALIST



The Czech comes from a set down to beat 2022 champion Elena Rybakina 3-6, 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Yo57VVuC4T — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

Rybakinová ze tří zápasů s Krejčíkovou nevyhrála ani jediný, pokaždé padla ve třetím setu. Má z ní respekt?

"Očividně jí Bára vůbec nesedí. A pak samozřejmě, pokud to s někým máte 0:2, tak už s tím jdete do zápasu a máte to trošičku v hlavě. Když pak přišly první chyby, vypadalo to, že si Rybakinová přestává věřit."

Ve finále čeká na Barboru kometa letošní sezony Jasmine Paoliniová. Je pro vás překvapení?

"Rozhodně. Pro mě bylo překvapení už když byla ve finále v Paříži. Znám ji dlouho, párkrát jsem s ní i trénovala a tehdy jsem si říkala, že je tak malinká, že se snad nikdy nemůže prosadit. Ale vidíte, Roland Garros ji vyšlo, teď je ve finále Wimbledonu a evidentně jede na nějaké brutální vlně. Bára to s ní má 1:0 na zápasy, ale od jejich jediného duelu už je to šest let zpátky. Obě mají podobnou hru, Paoliniová má díky tomu svému nízko položenému těžišti stabilnější pohyb. Je to otevřené, ale rozhodně bych víc věřila Báře."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.