F. Cerúndolo v argentinském finále porazil Báeze a v Bastadu slaví premiérový triumf

Francisco Cerúndolo od konce března, kdy senzačně postoupil do semifinále turnaje Masters 1000 v tvrdém povrchu v Miami, prohrál 9 z 13 zápasů a v hlavní soutěži turnajů ATP vyhrál pouze dva zápasy.



O to více překvapil tento týden v Bastadu svou životní jízdou. 23letý Argentinec už ve druhém kole vyřadil nasazenou jedničku a obhájce titulu Nora Caspera Ruuda, proti kterému zaznamenal první skalp hráče Top 10 a poprvé proměnil mečbol proti členovi Top 20.



Ve Švédsku tak nastínil své aktuální možnosti a náznak formy nakonec přetavil v premiérový triumf na okruhu ATP.



Po dalším cenném semifinálovém skalpu světové osmnáctky Pabla Carreña si dnes podruhé v kariéře zahrál finále a poradil si v něm s krajanem Sebastiánem Báezem. Přemožitele Dominica Thiema či druhého nasazeného Andreje Rubljova porazil 7-6 6-2.







21letý Báez, juniorský vítěz French Open 2019, marně usiloval o druhý titul v kariéře. Letos se už ve finále představil neúspěšně v Santiagu de Chile, jediný dosavadní triumf zaznamenal v dubnu v Estorilu.



Oba Argetninci se nyní přesunou do Německa na turnaj ATP 500 v Hamburku. Cerúndolo se pokusí prodloužit šňůru vítězství proti domácímu Danielu Altmaierovi, Báez bude čelit Srbovi Filipu Krajinovičovi.

• ATP 250 BASTAD •

Švédsko, antuka, 597.900 eur

nedělní výsledky (17. 07. 2022) • Dvouhra - finále • F. Cerúndolo (Arg.) - Báez (8-Arg.) 7-6(4) 6-2 • Čtyřhra - finále • Matos/Vega (4-Braz./Šp.) - Bolelli/Fognini (2-It.) 6-4 3-6 13-11