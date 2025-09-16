Famózní Krejčíková zničila ruskou kvalifikantku. V deštivém Soulu slaví rychlý postup
Krejčíková – Prozorovová 6:1, 6:2
Díky výsledkům v posledních týdnech se Krejčíková vyšplhala zpátky do TOP 40 žebříčku, nicméně v Soulu není mezi nasazenými. Přesto byla v úvodním kole velkou favoritkou proti kvalifikantce Prozorovové a tuto roli splnila na výbornou.
V úvodním setu využila všechny tři brejkboly, sama žádnému nečelila a vyrobila osm vítězných úderů a pouhé dvě nevynucené chyby. Ruská soupeřka působila naprosto bezradně, na výsledkovou tabuli se dostala až za stavu 0:4 a získala jen 13 bodů, přesně o polovinu méně než česká tenistka.
Krejčíková výborně zahájila i druhý set a také s pomocí dvou odvrácených brejkbolových hrozeb si vypracovala vedení 3:0. Luxusní náskok si držela a zápas nakonec ukončila po 78 minutách již na returnu.
Kvůli vleklému zranění zad vstoupila Krejčíková do letošní sezony až v polovině května a po návratu nebyla několik týdnů v nejlepší formě ani kondici. V závěru US Open Series se ovšem rozjela a došla do osmifinále v Cincinnati a do čtvrtfinále na US Open.
Velmi dobrou fazónu si dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře evidentně přivezla i do Soulu. Svůj debut v jihokorejské metropoli zahájila kvůli dešti zhruba o tři hodiny později, než bylo plánováno. V Soulu bude hrát také čtyřhru se svou krajankou a bývalou parťačkou Kateřinou Siniakovou. Z důvodu nepříznivého počasí ale vstoupí do deblové soutěže nejdříve ve středu.
Ve druhém kole by Krejčíková mohla sehrát souboj grandslamových šampionek a bývalých členek TOP 10 žebříčku s Raducanuovou. Britská hvězda ale nejprve musí potvrdit roli favoritky proti Jaqueline Cristianové.
Do osmifinále prošla také Siniaková. Rodačka z Hradce Králové začínala už v kvalifikaci, všechny tři soupeřky přehrála bez ztráty setu a vyzve nasazenou čtyřku a loňskou finalistku Darju Kasatkinovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
