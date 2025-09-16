Famózní Krejčíková zničila ruskou kvalifikantku. V deštivém Soulu slaví rychlý postup

WTA SOUL - Barbora Krejčíková (29) urychlila úterní program v deštivém Soulu. V úvodním kole v jihokorejské metropoli suverénně potvrdila roli favoritky a za 78 minut deklasovala 6:1, 6:2 ruskou kvalifikantku a 194. hráčku světa Taťjanu Prozorovovou (21). V dalším zápase může sehrát souboj grandslamových šampionek s Emmou Raducanuovou.
Barbora Krejčíková byla v Soulu suverénní (© ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Krejčíková – Prozorovová 6:1, 6:2

Díky výsledkům v posledních týdnech se Krejčíková vyšplhala zpátky do TOP 40 žebříčku, nicméně v Soulu není mezi nasazenými. Přesto byla v úvodním kole velkou favoritkou proti kvalifikantce Prozorovové a tuto roli splnila na výbornou.

V úvodním setu využila všechny tři brejkboly, sama žádnému nečelila a vyrobila osm vítězných úderů a pouhé dvě nevynucené chyby. Ruská soupeřka působila naprosto bezradně, na výsledkovou tabuli se dostala až za stavu 0:4 a získala jen 13 bodů, přesně o polovinu méně než česká tenistka.

Krejčíková výborně zahájila i druhý set a také s pomocí dvou odvrácených brejkbolových hrozeb si vypracovala vedení 3:0. Luxusní náskok si držela a zápas nakonec ukončila po 78 minutách již na returnu.

Kvůli vleklému zranění zad vstoupila Krejčíková do letošní sezony až v polovině května a po návratu nebyla několik týdnů v nejlepší formě ani kondici. V závěru US Open Series se ovšem rozjela a došla do osmifinále v Cincinnati a do čtvrtfinále na US Open.

Velmi dobrou fazónu si dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře evidentně přivezla i do Soulu. Svůj debut v jihokorejské metropoli zahájila kvůli dešti zhruba o tři hodiny později, než bylo plánováno. V Soulu bude hrát také čtyřhru se svou krajankou a bývalou parťačkou Kateřinou Siniakovou. Z důvodu nepříznivého počasí ale vstoupí do deblové soutěže nejdříve ve středu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém kole by Krejčíková mohla sehrát souboj grandslamových šampionek a bývalých členek TOP 10 žebříčku s Raducanuovou. Britská hvězda ale nejprve musí potvrdit roli favoritky proti Jaqueline Cristianové.

Do osmifinále prošla také Siniaková. Rodačka z Hradce Králové začínala už v kvalifikaci, všechny tři soupeřky přehrála bez ztráty setu a vyzve nasazenou čtyřku a loňskou finalistku Darju Kasatkinovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
tommr
16.09.2025 12:47
V Soulu prší a program je ve skluzu, Bára má hrát singla i debla a příští týden začíná tisícovka v Pekingu. Obávám se aby to neskončilo odstoupením, nemocí nebo zraněním ...
HAJ
16.09.2025 11:28
Tak, to Bára vymákla skvěle, teď začalo v Soulu pršet.
The_Punisher
16.09.2025 12:41
