Famózní výkon Bartůňkové! V Berlíně přestřílela Mertensovou a zahraje si o semifinále

DNES, 12:44
Aktuality 9
WTA BERLÍN - Nikola Bartůňková (20) si na travnaté pětistovce v Berlíně připsala další cenný skalp. Česká naděje proti Belgičance Elise Mertensové (30), od které schytala kanára i výprask na Australian Open, hrála celý zápas sebevědomě a agresivně a zvítězila jasně 6:1, 6:4. Postoupila tak do premiérového čtvrtfinále na akcích WTA 500. O semifinále se utká s Arynou Sabalenkovou, nebo Jekatěrinou Alexandrovovou.
Profily hráčů
Mertens Elise
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková je v Berlíně ve čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Bartůňková – Mertensová 6:1, 6:4

Bartůňková v osmifinále na turnaji WTA 500 v Berlíně nastoupila na Mertensovou ve velkém stylu. Proti Belgičance, se kterou na Australian Open schytala kanára, hrála velmi agresivně a aktivní hra jí přinášela velkou porci bodů. Skvěle zvládala především klíčové momenty, dokázala odvrátit všechny čtyři brejkboly soupeřky a v prvním setu ani jednou neztratila podání.

Na returnu uspěla česká hráčka hned dvakrát. Nejdříve ve druhém gamu zápasu, kdy jí pomohla Mertensová chybou z forhendu, a následně pro sebe urvala i dlouhou šestou hru. Bartůňková nejdříve nevyužila tři šance, tu čtvrtou jí však soupeřka darovala dvojchybou a po famózním bekhendu po lajně ji využila. Následně sadu dopodávala a už jen krok jí chyběl k postupu mezi osmičku nejlepších.

Vstup do druhého dějství se však Bartůňkové nepovedl. Úvodní dvě vyrovnané hry ztratila přes shodu a poprvé v utkání přišla o servis. Manko brejku se ale Češce podařilo rychle dohnat a i díky dělovému forhendu srovnala na 2:2. Na forhendové straně excelovala i nadále a po dalším nechytatelném úderu si vypracovala brejkbol. Belgičanka si ale pomohla podáním a další zaváhání nepřipustila.

Česka naděje zvládla i složitý osmý game, který si sama zkomplikovala dvě dvojchybami a rychle prohrávala 0:30. Po skvělém zkrácení hry a dalším vítězném forhendu skóre dokázala otočit a hru zakončila výborným zákrokem na síti. To jí dodalo ještě více sebevědomí. Následně prolomila servis Mertensové a šla podávat na postup do čtvrtfinále. To dokázala čistou hrou a připsala si další cenné vítězství a povedenou odvetu za vyřezí v Melbourne.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bartůňková tak letos ukazuje, že právě travnatý povrch by jí mohl skvěle sedět. Na svém prvním profesionálním turnaji na zeleném pažitu v Birminghamu postoupila až do finále, kde prohrála bitvu s Alexandrou Ealaovou. Zde v Berlíně začala velmi ceným skalpem hráčky TOP 20 Diany Šnajderové. O semifinále se utká s Arynou Sabalenkovou, nebo Jekatěrinou Alexandrovovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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Ela-fon-isi
17.06.2026 13:30
Tak to jsem tedy nečekala ani já, milovnice zázraků a překvapení. Mrzi mě, že jsem neviděla, pustím si highlights a budu doufat, ze i Katka předvede skvělý výkon.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
17.06.2026 13:24
Finále Wimbledonu Nikola B. vs Mirra Andreeva? Výsledek bych si tipnul 2:1 pro Mirru.
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Serpens
17.06.2026 13:21
Nikola je po Lindě druhá z mladé generace, která umí hrát s nejlepšími.
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Tomas_Smid_fan
17.06.2026 12:57
Takhle vyprovodit Elise, to je na
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tommr
17.06.2026 12:55
Nikole se povedla odveta za porážku na AO a potvrdila že výhra nad Shnaider nebyla žádná náhoda ... smile
V příštím kole bude proti Sabalence jasná outsiderka a může jen získat ...
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Diabolique
17.06.2026 13:12
Ja bych rekl, ze Sabalenka uz se klepe. A bude chtit ukoncit karieru, az ji Nikola smazne. Pokud dnes vubec preleze pres holku z Rican.
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horska.kraslice
17.06.2026 13:16
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Kapitan_Teplak
17.06.2026 12:51
Tak to jsem tedy nečekal, že úspěšně naváže na předchozí překvapivou výhru
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PTP
17.06.2026 12:51
Nikki, tráva ti jde k duhu, ve Wimblu očekávám velké věci!
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