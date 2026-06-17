Famózní výkon Bartůňkové! V Berlíně přestřílela Mertensovou a zahraje si o semifinále
Bartůňková – Mertensová 6:1, 6:4
Bartůňková v osmifinále na turnaji WTA 500 v Berlíně nastoupila na Mertensovou ve velkém stylu. Proti Belgičance, se kterou na Australian Open schytala kanára, hrála velmi agresivně a aktivní hra jí přinášela velkou porci bodů. Skvěle zvládala především klíčové momenty, dokázala odvrátit všechny čtyři brejkboly soupeřky a v prvním setu ani jednou neztratila podání.
Na returnu uspěla česká hráčka hned dvakrát. Nejdříve ve druhém gamu zápasu, kdy jí pomohla Mertensová chybou z forhendu, a následně pro sebe urvala i dlouhou šestou hru. Bartůňková nejdříve nevyužila tři šance, tu čtvrtou jí však soupeřka darovala dvojchybou a po famózním bekhendu po lajně ji využila. Následně sadu dopodávala a už jen krok jí chyběl k postupu mezi osmičku nejlepších.
Vstup do druhého dějství se však Bartůňkové nepovedl. Úvodní dvě vyrovnané hry ztratila přes shodu a poprvé v utkání přišla o servis. Manko brejku se ale Češce podařilo rychle dohnat a i díky dělovému forhendu srovnala na 2:2. Na forhendové straně excelovala i nadále a po dalším nechytatelném úderu si vypracovala brejkbol. Belgičanka si ale pomohla podáním a další zaváhání nepřipustila.
Česka naděje zvládla i složitý osmý game, který si sama zkomplikovala dvě dvojchybami a rychle prohrávala 0:30. Po skvělém zkrácení hry a dalším vítězném forhendu skóre dokázala otočit a hru zakončila výborným zákrokem na síti. To jí dodalo ještě více sebevědomí. Následně prolomila servis Mertensové a šla podávat na postup do čtvrtfinále. To dokázala čistou hrou a připsala si další cenné vítězství a povedenou odvetu za vyřezí v Melbourne.
Bartůňková tak letos ukazuje, že právě travnatý povrch by jí mohl skvěle sedět. Na svém prvním profesionálním turnaji na zeleném pažitu v Birminghamu postoupila až do finále, kde prohrála bitvu s Alexandrou Ealaovou. Zde v Berlíně začala velmi ceným skalpem hráčky TOP 20 Diany Šnajderové. O semifinále se utká s Arynou Sabalenkovou, nebo Jekatěrinou Alexandrovovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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