Fanoušci mají o utkání roku jasno, vybrali si maratonské ostravské finále mezi Krejčíkovou a Šwiatekovou

V nominaci figuroval také finálový zápas Angelique Kerberové s Kajou Juvanovou na turnaji ve Štrasburku nebo březnové finále mezi Leylah Fernandezovou a Camilou Osoriovou v Monterrey.

Šestadvacetiletá Krejčíková, která část sezony vynechala kvůli zranění lokte, se stala na začátku října v Ostravě první českou vítězkou a navázala na týden starý triumf z Tallinnu. Celkem získala pátý triumf ve dvouhře.

Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros Krejčíková uštědřila Šwiatekové první finálovou porážku po více než třech letech. Trojnásobná grandslamová šampionka do té doby neuspěla v rozhodujícím utkání o titul jen jednou - v dubnu 2019 v Luganu se Slovinkou Polonou Hercogovou. Předchozích deset finálových duelů zvládla.

