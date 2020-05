Federer je nejlepším hráčem všech dob, nejvíce fandím Djokovičovi, odhalil slavný boxer Mike Tyson

Mike Tyson se proslavil v boxu a je nezapomenutelnou legendou svého sportu. "Neporazitelný šampion", jak mu bylo přezdíváno, ale rád sleduje i tenis a vnesl svůj názor na debatu, kdo z Big Three je nejlepším hráčem všech dob. "Je to Federer," má jasno. Švýcarský veterán však není největším favoritem 53letého Američana, tím je aktuální světová jednička Novak Djokovič.

Titul tzv. GOATa, tedy nejlepšího hráče všech dob, se řeší už několik let a odpověď možná najdeme až po skončení kariéry Federera, Rafaela Nadala a Djokoviče, nebo také nikdy. Názory se v tenisovém světě liší a mnohdy dochází mezi fanouškovskými tábory všech členů Big Three k velkým rozporům, protože téma je to stále živé.

Podle boxerské legendy Tysona je nejlepším hráčem všech dob rekordman v počtu grandslamových trofejí Federer. "Je fantastické, že ve svém věku stále dokáže hrát na vrcholu. Je pro mě nejlepším hráčem všech dob," pochválil 38letého Švýcara, který na tenisovém trůnu strávil nejvíce týdnů v historii (310) a stále může překonat Jimmyho Connorse v celkovém počtu titulů.

Zatímco Federer byl Tysonem označen za nejlepšího hráče všech dob, jeho největším favoritem rodák z Basileje není. Šampion těžké váhy nejvíce fandí Djokovičovi. A důvod? "Když je zdravý, tak si jeho hru užívám, je momentálně mým největším favoritem. Fandím mu nejvíc, protože se několikrát dokázal vrátit po zranění a porážet Nadala a Federera, což je úžasné. Je to skutečný bojovník."

Djokovič musel předčasně ukončit sezonu 2017 a jeho návrat po zranění lokte zpočátku neprobíhal nijak růžově. Po triumfu před dvěma lety ve Wimbledonu se ovšem rozjel, vyhrál i US Open a Australian Open, úspěšně obhájil wimbledonský triumf a na začátku letošní sezony slavil úspěšnou obhajobu na Australian Open.

Letos dokonce ještě nepoznal porážku, když vyhrál všech 18 soutěžních utkání a vrátil se na post světové jedničky. V dalším stíhání rivalů zastavila 17násobného grandslamového šampiona pandemie koronaviru.