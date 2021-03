Federer po 405 dnech bez zápasu: Nervozita tam byla. A taky jsem zapomněl některá pravidla

Devětatřicetiletý Federer naposledy hrál loni v semifinále Australian Open. Poté se bývalý první hráč světového žebříčku podrobil dvěma operacím kolen a k prvnímu zápasu nastoupil ve středu, kdy si s Evansem po téměř dvou a půl hodinách poradil 7-6 3-6 7-5.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz sice před utkáním prohlásil, že tenis je pro něj jako jízda na kole, která se nezapomíná, ale po postupu přiznal, že přeci jen byl z návratu nervózní. "Ráno před zápasem jsem o tom začal přemýšlet a byl jsem trochu napjatý. Nic dramatického, možná jsem byl jen natěšený," uvedl.

Federer byl dokonce tak dlouho mimo hru, že zapomněl některá pravidla. Například jak dlouho trvá rozehrání před zápasem, nebo kdy si může říct podavačům míčů o ručník. "Museli mě snad milionkrát upozorňovat, ne jen jednou," prohlásil. "A omezený čas na podání, to je něco, na co jsem si ještě nezvykl," dodal.

"Také jsem zapomněl, že na rozehrání máte asi jen čtyři minuty," uvedl trojnásobný vítěz turnaje v Dauhá. "Takže jsme se s Danem rozehrávali a po třiceti sekundách najednou koukám, že on už je na síti a hraje volej. Tak si říkám: Proč tolik spěchá?" dodal Federer.

Aktuálně šestý hráč světa, kterého dnes ve čtvrtfinále čeká Nikoloz Basilašvili z Gruzie, měl také radost, že jeho kolena třísetový zápas bez problémů zvládla. "Uvidíme, jak se budu cítit druhý den, ale nejsem ten typ, co by si hned bral prášky na bolest. Beru si je, jen když je to nezbytně nutné a tohle není ten případ," uvedl.

Federer kvůli kolenům ani nebude měnit svoje pozápasové regenerační postupy. "Jsem stará škola. Dal jsem si ledovou vanu a nelíbilo se mi to, takže to už opakovat nebudu," prohlásil. "Zůstanu u jednoduchých věcí. Protáhnu se, dám si masáž, vyspím se a před zápasem se poctivě rozcvičím," dodal.