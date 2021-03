Federer v Dauhá v prvním zápase po 13 měsících zdolal ve třech setech Evanse

Roger Federer po porážce v semifinále loňského Australian Open musel na operaci pravého kolena a přerušené sezony pandemií koronaviru pak využil k úplnému doléčení. V červnu musel ještě na jeden chirurgický zákrok a sezonu předčasně ukončil.



39letý Švýcar se nestihl uzdravit ani na začátek roku 2021 a na kurty se tak vrátil až dnes na podniku ATP 250 v katarském Dauhá, kde v sezonách 2005, 2006 a 2011 triumfoval a kde se představil naposledy před devíti lety.



V prvním zápase po 405 dnech čelil 28. hráči světa Danu Evansovi, s nímž ve čtyřech vzájemných duelech neztratil ani set. Britský tenista už však letos vyhrál turnaj ATP 250 v Melbourne a v Dauhá se rozehrál třísetovým duelem proti Jérémymu Chardymu.



A tak tentokrát to nerozehraný Federer neměl vůbec snadné. V prvním setu si nevypracoval ani jeden brejkbol a byl rád, že sadu dovedl do tie-breaku. V něm přežil setbol a sám na třetí pokus dějství ukončil.



V úvodu druhého setu Švýcar nevyužil svůj první brejkbol, ve čtvrtém gamu poprvé ztratil podání a byť se vzápětí dostal k brejkbolu, do hry o druhou sadu se už nevrátil.



V rozhodujícím dějství Federer zlikvidoval v sedmé hře dva brejkboly a za stavu 5-4 se dostal k prvnímu mečbolu, Evans ho však odvážnou hrou servis-volej odvrátil a vyrovnal. Švýcar si další mečbol vypracoval v dvanácté a na druhý pokus už uspěl, když zahrál parádní bekhend po lajně a svým premiérovým brejkem duel ukončil.







I když Federer více než rok nehrál, zásluhou změny v systému světového žebříčku, kterou vedení ATP udělalo s ohledem na loňské půlroční přerušení sezony, je světovou šestkou.



Ve čtvrtfinále se Federer utká s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim (h2h 1-0), kterého v jediném vzájemném utkání před pěti lety na Australian deklasoval 3-0 na sety.

• ATP 250 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 411.940 dolarů

středeční výsledky (10. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Federer (2-Švýc.) - Evans (Brit.) 7-6(8) 3-6 6-4 Rubljov (3-Rus.) - Gasquet Fr.) bez boje Thiem (1-Rak.) - Karacev (Rus.) 6-7(5) 6-3 6-2 Shapovalov (4-Kan.) - Pospisil (Kan.) 7-5 6-4 Bautista (5-Šp.) - Bublik (Kaz.) 6-4 6-3 Fritz (USA) - Goffin (6-Belg.) 6-1 5-7 7-6(9) Basilašvili (Gruz.) - Džazírí (Tun.) 6-2 6-2