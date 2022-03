Fernandezová v Monterrey odvrátila pět mečbolů Osoriové a úspěšně obhájila svůj jediný předchozí triumf

Leylah Fernandezová za poslední rok zazářila jen třikrát, ale pokaždé to stálo za to. Devatenáctiletá Kanaďanka si loni v Monterrey bez ztráty setu došla pro svůj premiérový titul na nejvyšší tour, na grandslamovém US Open se senzačně probojovala až do finále a znovu po roce dobyla Monterrey. Na žádných dalších akcích od startu sezony 2021 neprošla ani do čtvrtfinále.

V letošním finále v mexické metropoli narazila na svou jedinou nasazenou soupeřku na turnaji. Camilu Osoriovou udolala ve tříhodinové bitvě až v tie-breaku rozhodující sady, podobně jako ve druhém kole Qinwen Zheng.

Proti o rok starší Kolumbijce, se kterou v minulosti změřila síly jen na juniorském okruhu a v roce 2019 se vystřídala na postu světové jedničky, přitom v každém setu vedla o brejk. V úvodním však nedopodávala, ve druhém za stavu 5-4 odvracela tři brejkboly v řadě a ve třetím doháněla manko 1-4.

K prvnímu mečbolu soupeřku pustila v desáté hře, k dalším čtyřem o dva gamy později. Před tím posledním navíc musela zvládnout asi desetiminutovou přestávku kvůli výpadku světel.

Rodačka z Montréalu v Mexiku absolvovala tři ze svých čtyř finále, předloni v Acapulku prohrála s Heather Watsonovou a loni v Monterrey přehrála Viktoriji Golubicovou. V žebříčku se po úspěšné obhajobě svého jediného předchozího triumfu nikam neposune, v pondělí zůstane na 21. pozici a bude zaostávat dvě příčky za svým nejvyšším umístěním.

Osoriová na hlavní tour prorazila díky senzačnímu loňskému prvenství na domácí antuce v Bogotě. Další dvě finále odehrála na tvrdém povrchu, neuspěla ani v říjnu na Tenerife. V novém vydání žebříčku vylepší své maximum na 35. místo.