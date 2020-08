Ferrová si po restartu WTA polepšila o devět míst

Díky vítězství na prvním oficiálním turnaji po pětiměsíční koronavirové pauze si jeho vítězka Fiona Ferroová polepšila ve světovém žebříčku o devět míst a dostala se do první padesátky. Francouzská tenistka, který ovládla antukový podnik v Palermu, je v dnešním novém pořadí na 44. příčce.

O dvě místa na dvacátou příčku poskočila poražená finalistka Anett Kontaveitová z Estonska. Světovou jedničkou je nadále s velkým náskokem Australanka Ashleigh Bartyová, která zatím návrat na kurty neplánuje a s předstihem oznámila, že do New Yorku na velký turnaj Western & Southern Open ani na následný grandslam US Open nepoletí.



Za Bartyovou v žebříčku následují Rumunka Simona Halepová, která bude v tomto týdnu v české metropoli hvězdou turnaje Prague Open, a Karolína Plíšková. Ta se chystá v Americe vrátit na okruh.