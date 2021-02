Finále ATP Cupu obstarají Rusové a Italové. Rozhodnuto bylo už po dvouhrách

Andrej Rubljov ve skupinové fázi letošního ATP Cupu ztratil s Jošihitem Nišiokou a Guidem Pellou dohromady jen sedm her, ale v dnešním semifinále s Německem musel otáčet souboj s Janem-Lennardem Struffem. Další dva sety však byly v jednoznačné režii favorizovaného osmého hráče světa, který zvítězil 3-6 6-1 6-2 a poslal Rusy do vedení.

O postupu Ruska už po dvouhrách rozhodl Daniil Medveděv. Úřadující vítěz pařížského Masters a Turnaje mistrů s Alexanderem Zverevem prohrával o set a brejk, jenže německou jedničku poté začala trápit záda a ve zbytku druhé sady už neuhrál jediný game.

Ošetření však zabralo a rozhodující dějství nabídlo parádní a dramatickou bitvu. K prvním brejkbolům se za stavu 5-5 dostal Medveděv a druhou šanci využil. V závěrečném gamu celého utkání musel nyní již 13 zápasů neporažený Rus odvracet pět brejkbolů a dvouapůlhodinový zápas ukončil po proměnění až čtvrtého mečbolu (3-6 6-3 7-5).

Rusko bude v zítřejším finále čelit Itálii. Také italští tenisté si postup zajistili po dvouhrách. První bod připsal Fabio Fognini, který na osmý pokus dokázal najít recept na Pabla Carreña. Španělského tenistu, jenž i ve třetím utkání zaskakoval za zraněného Rafaela Nadala, po využití čtvrtého mečbolu zdolal 6-2 1-6 6-4.

Italové slavili vítězství jen o pár vteřin později než jejich příští soupeři, když Matteo Berrettini porazil 6-3 7-5 Roberta Bautistu, se kterým včetně exhibicí vyhrál už šestý souboj v řadě a vzájemnou bilanci upravil na 7-1.

