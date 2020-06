Finále Djokoviče s Rubljovem na Adria Tour v Zadaru bylo kvůli koronaviru zrušeno

ADRIA TOUR - Andrej Rubljov na antuce v chorvatském Zadaru porazil v přímém souboji o první místo ve skupině 4-2 4-1 Němce Alexandera Zvereva a postoupil do finále. V něm se měl 22letý Rus utkat dnes večer poprvé v kariéře se světovou jedničkou Novaka Djokoviče. zápas o titul byl ale kvůli nakažení jednoho z účastníků Grigora Dimitrova nemocí Covid-19 zrušen.

Adria Tour je série tří turnajů na Balkáně, kterou organizuje světová jednička Novak Djokovič v době koronavirové pauzy. První ze tří akcí se konala minulý víkend v srbském Bělehradu, kde triumfoval Rakušan Dominic Thiem.



O tomto víkendu se konala dvoudenní akce na antuce v chorvatském Zadaru, kde se opět střetlo osm tenistů ve dvou skupinách každý s každým. Vítězové skupin postoupili do finále.



Už v sobotu si postup do finále zajistil první hráč světa Novak Djokovič, který dnes stvrdil první místo ve skupině výhrou nad domácím outsiderem Ninou Serdarušičem.



O vítězi druhé skupiny se rozhodlo až dnes v přímém souboji mezi Rusem Andrejem Rubljovem a Němcem Alexanderem Zverevem. , ze kterého vyšel vítězně 22letý Rubljov.



Marin Čilič na závěr bojů ve skupině nestačil ani na Srba Danila Petroviče, který zvítězil 4-2 4-2 a po Němci Zverevovi si tak připsal druhý cenný skalp během dvou dnů. Naopak zkušený Chorvat prohrál vešechny tři zápasy.



A když už se mělo vše chystat na vyvrcholení turnaje, přišel na kurt ředitel turnaje Goran Ivaniševič a oznámil, že se finále konat nebude. Grigor Dimitrov, který v sobotu po porážce s Bornou Čoričem ze soutěže odstoupil kvůli nemoci, měl totiž pozitivní test na koronavirus.



"Právě jsme dostali informaci, že měl Grigor Dimitrov pozitivní test na koronavirus a musíme proto zrušit finále turnaje v Zadaru," řekl fanouškům na kurtu Djokovičův trenér Ivaniševič.



Příští týden se mělo hrát v Černé Hoře, ale kvůli uzavřeným hranicím se tam tenisté nedostanou a organizátoři musel turnaj zrušit. Série Adria Tour by se měla uzavřít 3. a 4. července v bosenské Banja Luce, aktuálně je ale konání akce nejisté.



Turnajový program veškerých profesionálních soutěží organizovaných ATP, WTA či ITF je kvůli koronaviru přerušen od března. Znovu hrát se má začít v srpnu.