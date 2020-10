Finále Roland Garros mezi Keninovou a Šwiatekovou nemá favoritku

Obě finalistky v turnaji přešly i přes českou soupeřku. Turnajová čtyřka Keninová zastavila v semifinále Petru Kvitovou, Šwiateková v prvním kole loňskou finalistku Markétu Vondroušovou. "Sofia je jako nasazená velká favoritka, ale Iga tady hraje neuvěřitelný turnaj. Jsem zvědavá," uvedla Kvitová k finále.

Ve finále v Paříži chybí velké jméno, ale díky jednadvacetileté Keninové a o dva roky mladší Šwiatekové může jít o souboj hvězd budoucnosti. "Očekávám velké představení plné skvělých úderů a bojovnosti," řekla bývalá skvělá americká deblistka Pam Shriverová.

Cesta Keninové do finále začala možná už v Římě. Na italské antuce dostala v generálce na Roland Garros dva "kanáry" od Bělorusky Viktorie Azarenkové. "Nebyl to nejlepší výsledek, ale necítila jsem se tam na antuce dobře. Věděla jsem, že to může pár zápasů zlomit a teď můžu říct, že antuku miluju," usmála se Keninová.

Na okruhu WTA se Keninová a Šwiateková dosud nestřetly. Hrály spolu v Paříži v juniorkách před čtyřmi lety a z vítězství se radovala Polka. "Je jasné, že má sebevědomí. Ale já chci udělat ještě jeden krok, chci titul," vyhlásila Keninová.

Šwiateková soupeřky doslova drtí a mimo jiné si poradila i s velkou favoritkou Simonou Halepovou z Rumunska. "Není ve finále náhodou, na tomhle pracuje a zlepšuje se každý rok," citovala jejího kouče Piotra Sierzputowského agentura Reuters.

V turnaji prohrála Polka jen 23 gamů a dominuje z forhendu, ale umí hrát variabilně. "A lépe pod tlakem. Pokud nebudu ztuhlá nervozitou, tak to bude dobré. Ale dosud to šlo, tak věřím, že to půjde i dál. Daří se mi nenechat hrát soupeřky jejich nejlepší tenis a snad se mi to povede i v sobotu," řekla Šwiateková.

Pokud zvedne nad hlavu Pohár Suzanne Lenglenové, stane se nejmladší vítězkou turnaje od roku 1992, kdy vyhrála osmnáctiletá Monika Selešová. Grandslamovou dvouhru by ovládla jako první Polka.

Vítězka inkasuje šek na 1,6 milionu eur (zhruba 43 milionů korun). Šwiatekovou titul posune na 17. místo žebříčku WTA, Keninová by se stala světovou trojkou.