Finálový hazard v Cancúnu. WTA si protiřečí a poštvala proti sobě už i samotné tenistky

Když jakákoliv sportovní organizace pořádá finále sezony, dává si záležet na zázemí a kulisách. Tenisový Turnaj mistryň už ale několik let po sobě sklízí kritiku. Doposud na nesmyslné lokace upozorňovala jen média, případně promotéři, kteří neúspěšně kandidovali na pořadatelství. Letos se ale organizaci WTA povedlo poštvat proti sobě i samotné hráčky. Co se vlastně v Cancúnu stalo?

Zápletka celého příběhu začala přibližně před pěti lety, kdy se zastřešující organizace ženské tenisové profesionální tour rozhodla, že svěří organizaci Turnaje mistryň stále vlivnější Číně. Důvod byl zřejmý: Tamní prostředí nabízelo až neuvěřitelné možnosti k zaplnění prázdné pokladny.

Čína investovala do ženského tenisu 500 milionů dolarů, včetně 14 milionů, o které se tehdy podělily účastnice finálového klání. Plánem bylo, aby se tam turnaj pravidelně vracel až do roku 2028.

Jenže po první zastávce v Shenzhenu v roce 2019 přišla covidová pandemie a aby toho nebylo málo, nejen tenisovým světem začal otřásat skandál okolo "zmizelé" přední čínské tenistky Shuai Peng. Návrat do Číny byl najednou problematický, a tak WTA začala pro Turnaj mistryň hledat nový domov. Nejdříve to byla mexická Guadalajara, loni Fort Worth v USA. Narychlo šité turnaje ale příliš efektu nepřinesly, vidět to bylo především v Texasu, kde 14tisícová aréna zůstala téměř prázdná.

Mexiko nedává smysl

Letos už měla WTA na výběr. I v nejisté sezoně nabídly možnost organizace Washington či Ostrava. Dlouho však bylo veřejným tajemstvím, že se má turnaj uskutečnit v saúdskoarabském Rijádu. Proti tomuto řešení se ale ozvalo tolik protestních hlasů s lidskoprávními argumenty, že se nakonec našla ještě jiná varianta. Opět Mexiko. Tentokrát Cancún.

Své rozhodnutí oficiálně oznámila WTA ve čtvrtek 7. září, tedy v dobu, kdy se tenistky chystaly na semifinále posledního grandslamu sezony US Open. Najednou ale všechny hráčky ze špičky začaly tušit problémy. Na začátek listopadu totiž bylo dávno naplánované finále Billie Jean King Cupu. A cesta na otočku do Mexika tak vlastně vůbec nedávala smysl.

Elena Rybakina & Ons Jabeur on court together in Cancun.



Your 2022 Wimbledon Finalists made it to the 2023 WTA Finals.



Sticking together like glue. ❤️ pic.twitter.com/6hRPC3aZpf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 28, 2023

"Nechápu to. Vypadá to, jako kdyby si ty dvě organizace dělaly naschvály. Bohužel, nejhůř dopadnou tenistky, které jsou výjimečně dobré a chtějí být v Cancúnu i Seville," kroutil hlavou Emil Miške, trenér Karolíny Muchové. Jeho svěřenkyně nakonec kvůli zranění musela zrušit obě akce, ale třeba Iga Šwiateková, Coco Gauffová a Jessica Pegulaová oznámily, že týmovou soutěž vypustí.

Paradoxem situace je, že právě ta největší slavnost roku, kterou může WTA nabídnout, hází klacky pod nohy Billie Jean King Cupu. Tedy turnaji, jenž nese jméno ženy, bez které by organizace nikdy nevznikla.

Postavte stadion na golfu

Do ještě těžší pozice se dostali organizátoři v Cancúnu. K nachystání kulis pro velkolepou show totiž dostali necelé dva měsíce. Výsledek? Na poslední chvíli provizorní tribuny v prostorách golfového resortu.

Montovaná aréna navíc nemá střechu, takže jsou pořadatelé i hráčky vystaveni rozmarům počasí. Pondělní i úterní program už déšť narušil a předpověď na zbytek týdne nevypadá úplně ideálně. Pokud by neustále pršelo, může se znovu zkomplikovat situace pro tenistky, které by rády stihly i týmový turnaj v Seville.

Our Player Relations team is in Cancun for the WTA Finals. pic.twitter.com/a24f301QEh — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) October 27, 2023

Zatímco všude jinde po světě se i na standardních turnajích nižších kategorií dbá na to, aby byly kurty včas připravené a dalo se na nich trénovat, v Cancúnu dostaly aktérky příležitost otestovat kurt až den předem. A byly dost rozladěné.

V pondělním prohlášení WTA ujišťovala, že "tvrdě pracovala na dokončení arény a urychlovala kvůli nepříznivému počasí časový harmonogram prací, aby stadion splňoval přísné výkonnostní standardy". To je dost kontrastní zpráva oproti původnímu statusu šéfa WTA Steva Simona, který tvrdil: "Tato edice Turnaje mistryň poskytne hráčkám i fanouškům fantastický zážitek, nabídne ideální finále a umožní nám pokračovat v budování silné budoucnosti pro ženský tenis."

Další část jeho zářijové zprávy vypovídá o zvážení řady konkurenčních nabídek i o tom, že výběr místa a partnerství je založen na několika faktorech, včetně logistiky dopravy, dostupnosti, či kapacity místa konání.

Jenže všechno je jinak. Dějiště nemá dostatečné zázemí ani tréninkové prostory. "Měla by to být oslava konce roku, když jsme sem ale přijeli, tak jsme spíš měli takový pocit, že nikdo nic nemá pod kontrolu," kroutil hlavou Anton Dubrov, trenér Aryny Sabalenkové.

Podle něj kurt není pečlivě připravený a zdá se, že na některých místech jsou pod ním díry či bubliny. Nekonzistentní povrch způsobuje podivné odskoky a hráčky se na něm nepohybují úplně jistě. Aréna je navíc postavena nedaleko zálivu, takže se v posledních týdnech hurikánové sezony v Karibiku ještě ozývá silný vítr.

Turniej WTA Finals 2023 odbędzie się w meksykańskim Cancun. Zmagania potrwają od 29 października do 5 listopada, a ich areną będzie Plaza de Toros.



Zadowoleni z wyboru?



️ @BartekIgnacik pic.twitter.com/xX9L20CFjC — Julian Cieślak (@iulek_) September 5, 2023

Zda se opravdu plánovalo v Cancúnu hrát na provizorním stadionu s montovanými tribunami, zůstává zahaleno tajemstvím. Možná se Turnaj mistryň měl původně hrát v kryté býčí aréně Plaza del Toros, která pojme 6 tisíc diváků. Proč se nakonec hraje na golfovém hřišti nikdo nevysvětlil. Lze si domyslet, že je to kvůli termínové kolizi, která se tak narychlo nedala vyřešit. Koncert tam totiž má jedna z nejpopulárnějších mexických hudebních skupin Pesado.

Tenistky už vede právník

Vedení organizace WTA si tak samo pomalu podráží nohy. Už několik měsíců panuje napjatá atmosféra mezi již zmíněným prezidentem Stevem Simonem a hráčkami, které cítí málo respektu. Nově se sešikovaly do společenství, najaly si právníka a chtějí prosadit své zájmy.

Diskuze, která proběhla na začátku října na turnaji v Číně, vyvrcholila třístránkovým dopisem, který obsahuje v každém řádku jeden konkrétní bod k řešení. Depeše je podepsána světovou jedničkou Arynou Sabalenkou a dalšími 20 předními hráčkami včetně Markéty Vondroušové, Jeleny Rybakinové či Ons Jabeurové.

in Canada that addresses player challenges and influences fair change within the business of professional tennis.



The PTPA named Ahmad Nassar Executive Director in August of 2022. In his role, Nassar oversees the development of player services and advocacy programs...

(4/11) pic.twitter.com/OKRlPOoemt — Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) October 2, 2023

Tenistky podle webu The Athletics požadují okamžité jednání o rozumnějších časových rozpisech turnajů, nebo o rozšířené péči o děti tenisových matek. Důležitým bodem je i navýšení odměn, kde tenistky žádaly garantovanou roční výplatu 500 tisíc dolarů pro hráčky první stovky, 200 tisíc pro tenistky s žebříčkem 101-175 a 100 tisíc pro ranking 175-250. Právě tento finanční model je inspirován nedávným plánem, který oznámila mužská ATP.

Právník Ahmad Nassar, kterého si jako svého vyjednavače najala organizace profesionálních tenistů PTPA založená Novakem Djokovičem, připouští, že vedení WTA se zatím k jednání čelem nepostavilo. "Neschopnost odpovědět na zaslaný dopis jen posiluje vnímání nedostatku ochoty smysluplně se zapojit do diskuze a inovovat vztahy," tvrdí.

Ženský tenis čeká v dalších týdnech a měsících zřejmě hodně turbulentní období. Evergreenem také zůstává, že dva měsíce před startem další sezony ještě vůbec není jasný její kalendář.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.