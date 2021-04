Fognini v Marbelle hned v úvodním zápase schytal výprask, s Munarem uhrál jen tři gamy

Fabio Fognini dal na začátku letošního antukového jara přednost podniku v Marbelle před domácí akcí v Cagliari, před blížící se obhajobou triumfu na Masters v Monte Carlu se nepředstavil ve vůbec dobré formě a potvrdil trápení po loňské operaci obou kotníků.

Proti Jaumemu Munarovi dokázal využít jen jeden z pěti brejkbolů, sám jich svému soupeři nabídl 16, po druhém podání získal jen šest ze 24 fiftýnů, spáchal čtyři dvojchyby a za necelou hodinu a půl s domácím mladíkem uhrál pouhé tři gamy. Třiatřicetiletý Ital si připsal již třetí porážku v řadě a po koronavirové pauze má na svém nejoblíbenějším povrchu mizernou bilanci 1-5.

Třiadvacetiletý Munar, který hrál před pár dny v Marbelle finále challengeru, je ve čtvrtfinále turnajů ATP poosmé v kariéře a zítra se pokusí vylepšit svou mizernou úspěšnost 1-6. V této fázi na hlavním okruhu uspěl pouze při svém debutu před třemi lety na antuce v Kitzbühelu.

Jeho soupeřem v zítřejším čtvrtfinále bude Ilja Ivaška. Sedmadvacetiletý Bělorus smetl 6-1 6-3 nasazeného domácího favorita Alejandra Davidoviche Fokinu a poprvé v kariéře si na antuce zahraje čtvrtfinále turnajů ATP. Proti Munarovi bude bojovat o vyrovnání svého maxima, jímž je semifinále z roku 2018 v marseillské hale.

