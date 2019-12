Forejtek bodoval na Sportovci roku. Byl vyhlášen nejlepším juniorem

Vítěz letošního US Open ve dvouhře chlapců Jonáš Forejtek vyhrál na včerejším vyhlášení Sportovec roku anketu Junior roku. Osmnáctiletý talent ovládl tuto kategorii jako první tenista v historii samostatného Česka. Ze čtyř nominovaných tenistek v hlavní kategorii se umístila nejvýše Barbora Strýcová, jež skončila devátá.

Jonáš Forejtek v září vyhrál dvouhru juniorů na US Open, předtím ovládl čtyřhru ve Wimbledonu a na Australian Open. Byl nejlepším juniorem světa a v Davis Cupu pomohl dvěma výhrami k postupu přes Bosnu a Hercegovinu.



Za úspěšnou sezonu byl talentovaný osmnáctiletý tenista odměněn i na včerejším vyhlášení Sportovec roku. V anketě Nadace České sportovní reprezentace byl vyhlášen Juniorem roku. To se v historii samostatného Česka dosud žádnému tenistovi nepovedlo.



V hlavní kategorii Sportovec roku se tenisté výrazně neprosadili. Barbora Strýcová, jež se ve Wimbledonu dostala do semifinále dvouhry a vyhrála čtyřhru, skončila devátá. Hned za ní se umístily světová dvojka Karolína Plíšková a dvojnásobná vítězka ankety Petra Kvitová. Finalistka Roland Garros Markéta Vondroušová skončila patnáctá.



Tenis letos nebyl úspěšný ani mezi kolektivy, ve kterých se v posledních letech dařilo fedcupovému výběru (šest triumfů z předchozích osmi ročníků).