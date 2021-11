Forejtek v Helsinkách neudržel vedení proti Sousovi

Jonáš Forejtek v Helsinkách přerušil sérii tří porážek, prošel dvoukolovou kvalifikací a na úvod hlavní soutěže vyřadil čtvrtého nasazeného Bělorusa Jegora Gerasimova.



Zopakovat tři týdny starý výsledek z Ismaningu, kde vyhrál čtyři zápasy po sobě a postoupil do čtvrtfinále, ale nedokázal. Ve druhém kole podlehl 7-5 4-6 4-6 zkušenému Portugalci Joau Sousovi.



Jediný český zástupce v soutěži měl zápas s bývalým 28. hráčem světa výborně rozehraný. Získal první set a ve druhém měl za stavu 4-3 šanci na brejk. Ale nevyužil ji a rozhodnout musel třetí set. V jeho úvodu měl dva brejkboly, ale klíčové výměny opět nezvládl a nakonec o dvanáct let staršímu soupeři podlehl 7-5 4-6 4-6.



Kariérním maximem 315. hráče světa Forejtka zůstává semifinále, které si v srpnu zahrál na antuce v pražské Stromovce. K tomu přidal tři halová čtvrtfinále.



Vítěz předloňského US Open juniorů je letos přihlášen ještě na dva challengery. Příští týden by měl startovat v Bahrajnu a sezonu pak ukončit v hale v italském Forli.

• CHALLENGER HELSINKI •

Finsko, tv. povrch / hala, 44.820 dolarů

středeční výsledky (17. 11. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • J. Sousa (Portug.) - Forejtek (ČR) 5-7 6-4 6-4