French Open: Bude finále ruských kamarádek? V cestě stojí obávaná Ukrajinka a polská senzace
Kosťuková – Andrejevová | 15:00 SELČ
Marta Kosťuková přepsala historii ukrajinského tenisu na French Open a pokusí se o hattrick proti ruské jedničce Miře Andrejevové.
Zápasové informace a forma
Kosťuková se na centrálním kurtu Philippa Chatriera zapsala do tenisových dějin, když v historicky prvním ukrajinském čtvrtfinále na grandslamu přetlačila 6:3, 2:6, 6:2 krajanku Elinu Svitolinovou. Mladší z aktérek vyhrála 13 z posledních 14 bodů a stala se první ukrajinskou semifinalistkou French Open v otevřené éře tenisu.
V Paříži potvrzuje Kosťuková fenomenální formu a v osmifinále skolila ve dvou setech čtyřnásobnou šampionku a jednu z největších favoritek Igu Šwiatekovou. Kromě souboje se Svitolinovou potřebovala rozhodující sadu ještě proti Katie Volynetsové ve druhém kole. Aktuální světová patnáctka letos na antuce neskutečně válí a má na ní stoprocentní bilanci 17:0.
Přitom do antukového jara vstupovala ve špatném rozpoložení, jelikož od lednového Australian Open po březnové Miami zapsala jen dvě výhry. Navíc po australském majoru bojovala se zraněním. Na antuce však sezonu kompletně otočila triumfy v Rouenu a Madridu a pak před French Open, kde čtyři ze šesti předchozích startů v hlavní soutěži zakončila v prvním kole, vynechala Řím.
Andrejevová se blýskla ve čtvrtfinále parádním výkonem a za pouhých 56 minut deklasovala pod zataženou střechou 6:0, 6:3 rozjetou a loučící se veteránku Soranu Cirsteaovou, s níž měla mnohem víc práce nedávno v Linci. V semifinále grandslamu je podruhé v kariéře a znovu na pařížské antuce, kde předloni v této fázi neuspěla.
Ruská teenagerka se už třetím rokem po sobě probojovala na French Open minimálně do čtvrtfinále. Letos se může pochlubit vynikající bilancí 20:3 na antukových kurtech a už na tomto povrchu v této sezoně posbírala skoro dvojnásobek výher oproti loňskému roku. Tato skvělá úspěšnost zahrnuje triumf v Linci, semifinále ve Stuttgartu a finále v Madridu.
Po cestě do semifinále letošního French Open ztratila v pěti zápasech dohromady jen jeden set, nicméně souboj druhého kola s Marinou Bassolsovou pak naprosto suverénně otočila. V aktuální sezoně má na kontě nejvíc vítězství na hlavní tour ze všech hráček, a to celkem 34. Kromě zmíněného triumfu na antuce v Linci kralovala ještě na betonu v Adelaide.
Vzájemná bilance
Kosťuková vede 2:0. V letošní sezoně se aktérky potkávají už potřetí a ukrajinská tenistka porazila Andrejevovou ve dvou setech ve čtvrtfinále na betonu v Brisbane i ve finále antukové tisícovky v Madridu.
Zajímavosti a fakta
Kosťuková zapsala v letošním roce stejný počet finále na nejvyšším okruhu (Brisbane, Rouen a Madrid) jako za všechny předchozí sezony dohromady.
Ukrajinka nastupovala do letošního French Open s mizernou bilancí 1:8 proti hráčkám TOP 10 na grandslamech. V Paříži už ovšem vyřadila Šwiatekovou a Svitolinovou.
Andrejevová absolvovala své jediné dosavadní grandslamové semifinále na French Open 2024 a nestačila ve dvou setech na Jasmine Paoliniovou.
Ruská kometa čeká na dva skalpy TOP 20 na jednom turnaji od začátku loňské sezony, kdy kralovala na po sobě jdoucích tisícovkách v Dubaji a Indian Wells.
Sázkařská analýza
Kosťuková může mít ve svém prvním kariérním semifinále na grandslamech psychickou výhodu, jelikož vyhrála oba letošní souboje. Možná i proto je Ukrajinka velmi mírnou kurzovou favoritkou. Andrejevová byla ovšem v Brisbane i Madridu velmi blízko k zisku setu a nebylo by překvapením, kdyby se jí to tentokrát podařilo.
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid, Rouen (triumf)
Bilance: 23:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 17:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:3 (kariérní 16:30)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 3:0 (kariérní 6:4)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Kosťuková – French Open
Kariérní bilance: 9:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (triumf)
Cesta turnajem: Selechmetěvová (6:2, 6:3), Volynetsová (6:7, 6:3, 6:3), Golubicová (6:4, 6:3), (3) Šwiateková (7:5, 6:1), (7) Svitolinová (6:3, 2:6, 6:2)
Andrejevová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf); Madrid (finále)
Bilance: 34:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 20:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:6 (kariérní 24:22)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 7:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Andrejevová – French Open
Kariérní bilance: 16:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2024, 2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Ferrová (6:3, 6:3), Bassolsová (3:6, 6:1, 6:1), (27) Bouzková (6:4, 6:2), Teichmannová (6:3, 6:2), (18) Cirsteaová (6:0, 6:3)
Šnajderová – Chwaliňská | 16:30 SELČ
Obrovská příležitost pro nečekané semifinalistky. Diana Šnajderová a senzace turnaje Maja Chwaliňská si to rozdají o první grandslamové finále.
Zápasové informace a forma
Chwaliňská sice ztratila v úvodním setu obrovské vedení, ale i tak porazila ruskou tenistku Annu Kalinskou 7:6, 6:3 a pokračuje ve svém historickém a pohádkovém debutu v hlavní soutěži French Open. Čtyřiadvacetiletá Polka je teprve druhou kvalifikantkou v historii, která dokázala dojít do semifinále pařížského grandslamu.
Před cestou na French Open měla na kontě jen šest vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, přičemž polovinu z nich zapsala letos. Na první čtvrtfinále na této úrovni dosáhla až letos v únoru v Kluži a pak na dubnovém antukovém podniku WTA 125 v portugalském Oeirasu získala titul. Skutečný průlom však zaznamenala až v posledních dnech.
Momentálně se nachází na 114. místě žebříčku a postup do semifinále French Open pro ni znamená debut nejen v TOP 100, ale rovnou v nejlepší třicítce. Za poslední dva týdny a půl odehrála včetně kvalifikace osm zápasů a dohromady ztratila jen jeden set. V hlavní soutěži před Kalinskou vyřadila Qinwen Zheng, Elise Mertensovou, Marii Sakkariovou a Diane Parryovou.
Šnajderová předvedla ve čtvrtfinále neskutečný obrat, navíc proti světové jedničce a největší favoritce Aryně Sabalenkové. Běloruska předvedla totální kolaps, prohrála 10 gamů v řadě a nedokázala zápas dopodávat. Šnajderová se ale ani při velmi nepříznivém skóre nevzdávala a nakonec urvala šokující vítězství 3:6, 7:5, 6:0.
Kanárem dokázala dorazit i další grandslamovou šampionku Madison Keysovou v osmifinále. Na French Open prožívá svůj zatím jasně nejlepší grandslam, jelikož na těchto turnajích nikdy předtím nepřekročila osmifinále. Do souboje se Sabalenkovou nastupovala s mizernou bilancí 1:14 proti hráčkám TOP 10, předtím porazila pouze Coco Gauffovou v Torontu 2024.
Do Paříže rozhodně nepřijela v dobré formě a na sedmi z posledních osmi turnajů nedokázala vyhrát víc než jeden zápas. To je nicméně způsobeno i velmi těžkými losy, které měla. Na druhou stranu nebyla od lednového Adelaide ani jednou v semifinále a nepřekvapivě musela opustit nejlepší dvacítku světového hodnocení.
Vzájemná bilance
Šnajderová vede 1:0. Jediný předchozí duel se uskutečnil v sezoně 2022 v semifinále na mnohem menší antukové akci ITF v tureckém Istanbulu, kde Ruska zvítězila dvakrát 6:4.
Zajímavosti a fakta
Chwaliňská bude hrát své vůbec první semifinále na hlavním okruhu. Už ale byla několikrát v této fázi na úrovni WTA 125, na které v posledních třech letech třikrát triumfovala.
Polská senzace bude útočit na svůj čtvrtý kariérní skalp TOP 50, všechny tři posbírala na probíhajícím French Open.
Šnajderová se porve o své první grandslamové finále na turnaji, na kterém v minulosti vyhrála jen dva z pěti zápasů.
Poslední porážku proti soupeřce, která ještě nikdy nebyla v TOP 100 žebříčku, utrpěla Šnajderová předloni právě na French Open proti Chloé Paquetové.
Sázkařská analýza
Šnajderová možná nikdy nedostane lepší příležitost projít do finále grandslamu. Ačkoli je zhruba o dva roky mladší než Chwaliňská, má podstatně více zkušeností s hlavním okruhu i závěrečnými koly na této úrovni. Zatímco Chwaliňská bude hrát první semifinále na nejvyšší tour, Šnajderová už byla šestkrát ve finále. Očekává se tedy vítězství Šnajderové, které by mohlo přijít ve dvou vyrovnaných setech.
Šnajderová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)
Bilance: 18:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 10:4
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 101:37)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 6:7)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Šnajderová – French Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo)
Cesta turnajem: Zarazúaová (6:4, 6:1), Kesslerová (7:6, 6:1), Olijnykovová (7:5, 6:1), (19) Keysová (6:3, 3:6, 6:0), (1) Sabalenková (3:6, 7:5, 6:0)
Chwaliňská – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)
Bilance: 28:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 18:5
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:1 (kariérní 2:2)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)
Chwaliňská – French Open
Kariérní bilance: 5:0
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: W75 Saint-Gaudens (čtvrtfinále), WTA 125 Parma (1. kolo)
Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:4, 6:0), (23) Mertensová (6:4, 6:0), Sakkariová (1:6, 6:3, 6:2), Parryová (6:3, 6:2), (22) Kalinská (7:6, 6:3)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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"I absolutely adore Mirra. She's such a wonderful girl...She's a blessing for the sport...And she plays amazing tennis. So I think she has everything that someone would dream of. I absolutely adore her. I would really like for her to win this one. I think she has everything to win Grand Slams and be No.1"
Trochu se ale obavam, ze to nemusi zvladnout psychicky...po tom tlaku (bohuzel zatim nikoliv pri stretnuti) ze strany Marty...
Zajímavé by bylo pozadí toho prohlášení Sorany.
Az k vitezstvi bude zpivat
Na vystrih ji budem zirat.
Pravděpodobné finále žen, ještě postup a tím pádem pravděpodobně vítězství převlečeného Russaka Zvereva, do toho další russka po boku Townsend v semifinále ženského deblu.
Myslím si, že finále proti Kolchoznici by Marta prohrála. Protože toho letos na antuce vyhrála už příliš mnoho. Dopadla by tak jako Maďaři ve finále MS 54, Leverkusen ve finále EL 24 či nedávno Švajc ve finále MS v hokeji proti Finsku. Je velká neznámá, jak to dá Martička v hlavě. Může být přemotivovaná kvůli tomu, že Mirra je Ruska a Kolchoznice taky. Jak je známo, žádným Ruskám ona nepodává ruku po zápase.
Tohle byl asi hlavní důvod, proč Žába (Jabeur) nedala finále Wimbledonu proti Markétě V. Byla velmi silně přemotivovaná. Naložila si toho na sebe extrémně mnoho. Chtěla vyhrát Wimbledon (první GS) pro Afriku, pro Araby, muslimy, muslimské ženy... Naopak Maky měla dokonale čistou hlavu a správný poměr ambicí a motivace.
Nič lepšie sa dnes nehrá, nič