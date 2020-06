French Open bude, slíbil šéf francouzského tenisu Monfilsovi

Bernard Giudicelli má jasno, letošní French Open se uskuteční! Šéf francouzské tenisové federace dal tento slib francouzské tenisové jedničce a světové devítce Gaëlovi Monfilsovi. Hlavní soutěž antukového grandslamu by měla vypuknout 20. či 27. září a do areálu Rolanda Garrose možná budou moci zavítat i fanoušci.

Letošní French Open již mělo být v plném proudu, ale kvůli pandemii koronaviru jej pořadatelé přesunuli na přelom září a října. S konáním antukového grandslamu to vypadá velmi optimisticky a ještě více poté, co Bernard Giudicelli v debatě s Gaëlem Monfilsem na Twitch channelu francouzské tenisové jedničce slíbil následující: "Ano, Gaëli, můžu ti slíbit, že French Open bude."

Odborníci si však myslí, že verdikt ohledně letošního ročníku antukového grandslamu je předčasný. Situace podle nich bude jasnější až za dva nebo tři týdny.

Giudicelli si je jistý, že se letos na pařížské antuce hrát bude. Hlavní soutěž by měla vypuknout 20. či 27. září, tedy týden nebo dva po skončení zatím stále plánovaného US Open. Šéf francouzského tenisu však stále neví, zda budou moci do areálu Rolanda Garrose zavítat i fanoušci. "Samozřejmě jich chceme mít na tribunách co nejvíce. Bude záležet na vývoji pandemie a také nařízeních vlády. Ta rozhodne, kolik lidí do areálu pustíme."

Optimisticky to vypadá také s US Open, které je včetně kvalifikace na programu od 24. srpna. Pořadatelé jsou totiž schopni svůj grandslam uspořádat za velmi přísných podmínek, aby zajistili bezpečnost všech zúčastněných. Po jeho skončení by mohl následovat jeden či dva turnaje na nejpomalejším tenisovém povrchu, aby hráči měli čas přejít z tvrdého povrchu na antuku. V úvahu připadají odložené turnaje v Madridu a Římě.