Naděje US Open roste! Pořadatelé jsou připraveni turnaj uspořádat za velmi přísných podmínek

Na konci srpna se má uskutečnit obvykle závěrečný grandslam sezony US Open. Zatímco mnozí věří, že se letos hráči na mezinárodní turnaje už nepodívají, s newyorským grandslamem to stále vypadá velmi nadějně. Pořadatelé jsou totiž schopni turnaj uspořádat za velmi přísných podmínek, které tenis nepamatuje. Co možná tenisty čeká?

Spojené Státy, pandemií koronaviru nejzasaženější země světa. New York, novým typem koronaviru nejpostiženější město světa. Přesto naděje na uspořádaní letošního US Open, které má 24. srpna odstartovat kvalifikačními boji, stále žije. Pořadatelé jsou totiž ochotni a schopni grandslam ve Flushing Meadows uskutečnit za velmi přísných podmínek. "Jsou to zatím jen možná opatření. Budeme se řídit aktuální situací, abychom zajistili bezpečí všech," hlásí.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo prohlásil, že sportovním událostem dá zelenou, pokud se uskuteční bez diváků. A k tomu nejspíše opravdu dojde a v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové letos fanoušky neuvidíme. Pořadatelé jsou však ochotni tuto variantu přijmout, pokud se bude moci grandslam konat ve stanoveném termínu a dějišti.

A jak by vypadal samotný zápas? Umpirový rozhodčí by měl k ruce méně lajnových rozhodčích než obvykle, přičemž existuje i možnost, že hlásit auty bude jen moderní technologie a lajnoví nebudou potřeba. Sběrači budou pouze z řad dospělých, aby nebyly nákazou ohroženy děti.

Zajištění bezpečnosti hráčů by mělo probíhat následovně. Tenisté nejdříve podstoupí test na koronavirus. Pokud bude výsledek negativní, budou speciálními lety přepraveni do New Yorku. Zatím je v plánu, že budou vyzvednuti na letištích v Paříži, Vídni, Frankfurtu, Buenos Aires a Dubaji. Jakmile dorazí do areálu US Open, budou denně podstupovat některý z testů, například měření teploty nebo dotazník. Pokud na turnaji skončí, budou muset areál okamžitě opustit.

Hráči z vyšších pater žebříčku mají obvykle početnější realizační tým, do Flushing Meadows však budou moci dorazit pouze s jedním trenérem. K dispozici budou turnajoví fyzioterapeuti a maséři. Účastníci newyorského grandslamu budou mít v areálu přístup do všech zařízení, počet návštěv však bude omezen.

Hovoří se také o změně skórovacího systému. Muži by rovněž mohli hrát na dva vítězné sety, ale o tuto změnu by muselo požádat více hráčů, aby se nad ní vůbec uvažovalo.

O osudu US Open by se mělo rozhodnout ve druhé polovině června. Stále existuje varianta změny termínu i dějiště, tu však teď pořadatelé nezvažují. Sezona je momentálně přerušena do konce července.