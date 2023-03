Fritz i 'bez' prvního servisu přehrál Tiafoea. Berrettini v Acapulcu opět vzdal

Taylor Fritz předminulý týden triumfoval v Delray Beach a nyní potvrzuje roli nasazené jedničky i v Acapulcu, kde hraje poprvé jako pátý hráč světa. Ve čtvrtfinále dvou nejlepších Američanů současnosti si poradil 6-3 6-4 s Francesem Tiafoem.



25letý Fritz v zápase se svým vrstevníkem a parťákem z 'reprezentace' odvrátil všechny čtyři brejkboly, přestože se nemohl opřít o první servis. Ten trefil do kurtu jen v polovině pokusů.



"Jsem spokojený s tím, jak jsem zvládal důležité výměny. Ale samozřejmě je frustrující, když netrefíte polovinu prvních servisů," komentoval Fritz, jenž vyhrál už šestý vzájemný duel po sobě.



"Musel jsem jen bojovat a přijmout fakt, že si ty body budu muset uhrát ve výměnách, protože jsem se nedostával k bodů 'zdarma', na které jsem zvyklý. Jsem tedy pyšný na to, jak jsem se dostal přes spoustu dlouhých gamů při svém podání," dodal po sedmé výhře v řadě.



V semifinále se americký finalista z roku 2020 utká s dalším krajanem Tommym Paulem (h2h 3-3). "Řekl bych, že má podobnou hru jako Frances. Je to jeden z mých dobrých kamarádů, navzájem dobře známe svou hru. Tommy teď hraje dobře a už je to nějaká doba, co jsme se utkali naposledy. Věřím, že nás tu čeká dobrý zápas," dodal Fritz.



Semifinalista letošní Australian Open Paul ve čtvrtfinále smetl 6-2 6-2 krajana Mackenziho McDonalda. V průběhu zápasu vyhrál po svém servisu 16 míčků v řadě, nastřílel 19 winnerů a dopustil se pouze 6 nevynucených chyb.







Berrettini v Acapulcu opět vzdal

Matteo Berrettini teprve potřetí v kariéře a z toho podruhé během dvou let na turnaji ATP 500 v Acapulcu skrečoval rozehraný zápas. Zatímco loni nedohrál úvodní kolo kvůli obnovenému zranění břišního svalu, letos ve čtvrtfinále vzdal bez zjevného důvodu - kromě mizerného výkonu - po 29 minutách hry za stavu 0-6 a 0-1 Dánu Holgeru Runemu. Ital pak uvedl jako příčinu skreče zranění pravé nohy.



"Myslím, že to z mé strany byl téměř dokonalý výkon. Od začátku jsem hrál disciplinovaně. Samozřejmě nikdy není příjemné postoupit tímto způsobem, Matteovi přeju jen to nejlepší. Ale když se podívám na úroveň své hry, tak jsem na sebe pyšný a už se nemůžu dočkat semifinále," řekl 10. hráč světa Rune, jenž v sedmi gamech ztratil jen sedm míčků.

Unfortunately Matteo Berrettini is forced to retire due to injury. @holgerrune2003 advances 6-0 1-0 RET at #AMT2023



Get better soon, Matteo! pic.twitter.com/a5USr8VH0a — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2023



O první letošní finále si 19letý Dán zahraje s Alexem de Minaurem (h2h 2-0), kterého loni na podzim porazil dvakrát v evropských halách.



Osmý nasazený Australan v Acapulcu neztratil ani se třetím soupeřem víc jak čtyři gamy, po výhrách nad outsidery Rodrigem Pachecem z Mexika a Italem Jacopem Berrettinim nedal šanci ani Taru Danielovi. Japonského přemožitele světové čtyřky Caspera Ruuda smetl 6-2 6-2 a poprvé v sezoně postoupil do semifinále.