Fritz: Moje nejbolestivější porážka. Po zápase se mi chtělo brečet

Nadala opět trápily problémy s tříslem a dokonce to vypadalo, že zápas vzdá. Šestatřicetiletý Španěl ale našel sílu ve čtvrtém setu vyrovnat a v rozhodující páté sadě obrat završil triumfem 10-4 v tie-breaku.

"Tohle bolí víc než jakákoliv předchozí prohra. Nebojím se říct, že to je rozhodně moje nejbolestivější porážka v kariéře," smutnil Fritz, který v Londýně poprvé došel do grandslamového čtvrtfinále.

"Když zápas skončil a já seděl na lavičce, chtělo se mi brečet. Něco takového jsem ještě nezažil. Ještě nikdy se mi po prohraném zápase nechtělo brečet," přidal čtyřiadvacetiletý Američan.

Fritz si po zápase rovněž posteskl, že fanoušci na centrálním dvorci byli zcela na straně španělského favorita. Byl totiž přesvědčený, že podpora tribun by mu v kritických chvílích určitě pomohla.

Za zlé to však příznivcům neměl. "Rozhodně nejsem naštvaný. Přece jim nebudu vyčítat, že fandí někomu takovému. Vždyť je to Nadal!" prohlásil Fritz, který v All England Clubu nedokázal navázat na nedávné vítězství nad Nadalem z finále v Indian Wells.