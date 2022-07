Limitovaný Nadal vyhrál i 8. wimbledonské čtvrtfinále. Fritze udolal až v rozhodujícím super tie-breakuu

WIMBLEDON - Rafael Nadal ve Wimbledonu vyhrál i své osmé čtvrtfinále. Dnes v něm navzdory potížím s břišními svaly, které ho limitovaly hlavně při servisu, udolal po 4 hodinách a 21 minutách boje 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6(10-4) Američana Taylora Fritze a na grandslamech vyhrál i 19. letošní zápas. O první finále v All England Clubu po 11 letech si španělský šampion z let 2008 a 2010 zahraje s Nickem Kyrgiosem.

Rafael Nadal letos ovládl Australian Open i Roland Garros a letošní grandslamovou neporazitelnost drží i ve Wimbledonu. Už 19. výhru v řadě přidal ve čtvrtfinále proti Tayloru Fritzovi, kterému oplatil porážku z letošního finále v Indian Wells.



Tehdy španělský tenista hrál s únavovou zlomeninou žebra a zdravotní potíže ho limitovaly i dnes. Poté co ztratil úvodní sadu, vyžádal si ve druhém setu zdravotní pauzu kvůli bolavým břišním svalům. Ty si poranil při jednom z podání. Navzdory obtížím, které jej limitovaly hlavně při servisu, však v duelu pokračoval. Nic na tom nezměnila ani gestikulace jeho otce z hlediště, aby duel skrečoval.



"Musel jsem najít způsob, jak podávat jinak. Častokrát mě napadlo, že nebudu schopný ten zápas dokončit," řekl po utkání Nadal. "Nakonec to bylo velmi těžké odpoledne a vůbec ne jednoduchý zápas. V břiše něco není v pořádku," doplnil.



I přes bolesti získal Španěl druhý set a po ztrátě třetího dokázal v koncovce vyhrát čtvrtou sadu. V rozhodující pátém dějství podával dvakrát na udržení v zápase, dramatické momenty ale ustál. V následném super tie-breaku si navíc vypracoval brzy vedení 5:0, a i když Fritz později snížil na rozdíl dvou bodů, rodák z Mallorky další sérií čtyř bodů utekl do náskoku, který už nepustil.



Po čtyřech hodinách a 20 minutách proměnil Nadal druhý mečbol. Američanovi v prvním grandslamovém čtvrtfinále nepomohlo ani 19 es. Zahrál také stejně jako Nadal 56 vítězných míčů.







Nadal startuje ve Wimbledonu popatnácté, čtvrtfinále hrál poosmé a i po dnešku v něm udržel neporazitelnost. Až do finále se dostal celkem pětkrát, naposledy v roce 2011. V letech 2008 a 2010 triumfoval.



O celkově o 31. grandslamové finále se majitel rekordních 22 grandslamových trofejí Nadal utká s Nickem Kyrgiosem. S Australanem, který si poradil s Chilanem Cristianem Garínem a v semifinále grandslamu je poprvé, vede ve vzájemné bilanci 6-3, ve Wimbledonu si každý připsal po jedné výhře.



"Nick letos hraje na trávě výborně, tenhle povrch jeho hře sedí. Doufám, že budu v pátek do semifinále připravený. Musím být ve stoprocentním stavu, abych měl nějakou šanci. Určitě se o to ale pokusím," dodal Nadal.







První semifinálovou dvojici vytvořili už v úterý Srb Novak Djokovič a domácí Cameron Norrie.