Fritz si v Dallasu poradil se Sockem. Isner pokračuje bez ztráty servisu

Taylor Fritz má za sebou životní sezonu ozdobenou třemi tituly v čele s vítězstvím na podniku Masters 1000, premiérovou účastí na Turnaji mistrů a posunem do Top 10.



Na úvod letošního roku byl jedním z hlavních strůjců amerického triumfu v United Cupu, ale na následném Australian Open své kvality nepotvrdil a už ve druhém kole prohrál bitvu s domácím Alexeiem Popyrinem.



Po třech týdnech volna se na kurty vrátil jako nasazená jednička domácího halového turnaje v Dallasu a vstup do soutěže zvládl. 25letý Američan si poradil 7-6 6-4 s krajanem Jackem Sockem, s nímž po dvou pětisetových porážkách na grandslamech před sedmi lety vyhrál čtvrtý vzájemný duel po sobě.



V Texasu měl Fritz problémy s proměňováním brejkbolů. Ze sedmi šancí v pěti různých gamech včetně jednoho setbolu využil jedinou v úvodu druhé sady, sám však nenabídl jedinou příležitost k brejku a zvítězil 7-6 6-4.







"Myslím, že jsem hrál docela dobře. On solidně podával a když jsem měl na returnu šanci, zahrál dobrou výměnu. Takže to bylo celkem vyrovnané. Nebyl jsem schopný ho brejknout, ale hrál jsem dobře, bez problémů jsem si držel servis a celkově jsem spokojený," řekl v pozápasovém rozhovoru rodák z Kalifornie, který od pořadatelů dostal klobouk typický pro texaskou oblast.



Ve čtvrtfinále se Fritz, jenž se v pondělí stane poprvé světovou sedmičkou, utká s krajanem Marcosem Gironem (h2h 4-1), kterému bude mít možnost oplatit loňskou porážku ze stejné fáze turnaje.







John Isner ve druhém kole porazil 6-3 7-6 Němce Daniela Altmaiera a připsal si 499. vyhraný tie-break kariéry, čímž vylepšil vlastní rekord (druhý Roger Federer jich vyhrál 466). 37letý Američan zároveň navázal na svou první letošní výhru a po půl roce vyhrál dva zápasy po sobě.



Více než dvoumetrový Isner v Dallasu nastřílel už 40 es a ještě nepřišel o podání. Ve čtvrtfinále narazí na překvapení turnaje Emilia Gómeze.



102. hráč světa Gómez, jehož žebříčkovým maximem je 98. místo a v Texasu startuje jako náhradník, ve druhém kole zdolal 2-6 7-6 6-4 čtvrtého nasazeného Srba Miomira Kecmanoviče a v 31 letech zaznamenal několik milníků: na 10. pokus porazil hráče Top 50, poprvé na turnaji ATP vyhrál dva zápasy po sobě a poprvé postoupil do čtvrtfinále.

• ATP 250 DALLAS •

USA / Texas, tv. povrch / hala, 822.175 dolarů

čtvrteční výsledky (09. 02. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Fritz (1-USA) - Sock (USA) 7-6(5) 6-4 Gómez (Ekv.) - Kecmanovič (4-Srb.) 2-6 7-6(4) 6-4 Isner (5-USA) - Altmaier (Něm.) 6-3 7-6(1) Giron (7-USA) - Otte (Něm.) 6-4 6-3 Mannarino (8-Fr.) - Thompson (Austr.) 6-2 7-6(3)