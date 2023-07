Fritz v Atlantě slaví druhý letošní titul. Opět vyhrál domácí akci ATP 250

Taylor Fritz loni posbíral včetně Masters v Indian Wells celkem tři trofeje, byl kousek od semifinále Wimbledonu a poprvé si zahrál Turnaj mistrů.

V letošní sezoně se ale dostal do útlumu. Ze tří grandslamů byl nejdál ve třetím kole French Open a pouze dvakrát vyhrál čtyři zápasy po sobě. Pokaždé mu to ale stačilo k triumfu na domácích akcích ATP 250 - v únoru ovládl Delray Beach a nyní nenašel přemožitele Atlantě.

Pětadvacetiletý Američan ve čtyřech duelech pouze jednou přišel o podání a set prohrál až ve finále. Aleksandaru Vukicovi sice nenabídl jediný brejkbol, po nevyužití dvou mečbolů ve druhé sadě ho však zdolal až po boji 7:5, 6:7, 6:4.

