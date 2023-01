Fruhvirtová: Super atmosféra, super úspěch. Ale pořád jsem v turnaji

Sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová si užívala životní postup do 3. kola Australian Open a ví, že na grandslamu ještě nemusí končit. Rodačka z Prahy dnes porazila domácí Australanku Kimberly Birrellovou 6-3 6-2, a přestože většina fanoušků v Kia Aréně fandila proti ní, atmosféra se jí líbila.

"Je to super úspěch, ale pořád jsem ještě v turnaji. Uvidíme, jak daleko se můžu dostat," řekla Fruhvirtová. "Dnešní zápas jsem si moc užila. Jsem ráda, že jsem ho zvládla a těším se na další," doplnila.

O sedm let starší Birrellové odvrátila pět ze šesti brejkbolů a vylepšila si grandslamové maximum. Tím bylo 2. kolo z loňského US Open. "Podařilo se mi chytit začátek, což bylo dobré. Hrály jsme na velkém kurtu a byla super atmosféra. I když asi většina lidí chtěla, aby vyhrála domácí hráčka, atmosféru jsem si užila. Bylo to fajn," prohlásila Fruhvirtová.

I když většina diváků fandila soupeřce, nevadilo jí to. "Blbě řečeno, jsem na to zvyklá. Když jsem byla menší, moc lidí mi také nefandilo. Dneska mě to nerozhazovalo. Ať už fandili komukoliv, atmosféru jsem si užila," uvedla Fruhvirtová.

V rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že ať už v boji o osmifinále vyzve krajanku Markétu Vondroušovou, nebo Tunisanku Ons Džabúrovou, nemá proti nim co ztratit.

"Nemám co ztratit. Ať už vyhraje Markéta, nebo Ons , dám to toho vše a uvidíme," dodala vítězka loňského turnaje v Čennaí. Nakonec narazí na krajanku Vondroušovou, jež v nočním zápase vyřadila světovou dvojku.