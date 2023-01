17letá Fruhvirtová si v Melbourne zahraje o první grandslamové osmifinále! Roli favoritky potvrdila i Plíšková

Linda Fruhvirtová byla loni touto dobou až na konci třetí stovky žebříčku, ovšem s pomocí prvního triumfu na nejvyšším okruhu, osmifinále na WTA 1000 v Miami a úspěšného debutu v hlavních soutěžích grandslamů (druhé kolo US Open) se velmi rychle vyšplhala do elitní stovky pořadí.

Po senzačním prvenství v září v indickém Čennaí však dlouho hledala formu a v Soulu, Monastiru i Guadalajaře a letos v Aucklandu vypadla hned v prvním kole. Sérii přerušila až při svém premiérovém vystoupení na Australian Open. Starší z talentovaných sester v Melbourne zatím parádně využívá příznivého losu a po Jaimee Fourlisové si poradila s další domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou, jež si předevčírem vyšlápla na nasazenou Kaiu Kanepiovou. Australanku přehrála 6-3 6-2 a ani jí nepovolila set.

Zatímco ve druhém kole nedávného US Open narazila na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou, tentokrát měla mnohem přijatelnější soupeřku a od začátku dominovala. Za stavu 4-2 sice ztratila náskok brejku, nicméně se jí povedl rebrejk a sadu s přehledem ukončila. Ve druhém dějství už žádné zaváhání na servisu nepřipustila a po necelé hodině a půl prošla do svého premiérového třetího kola na grandslamech.

V něm se může česká hvězdička, která v příštím vydání světového hodnocení vylepší své maximum, utkat s krajankou Markétou Vondroušovou. Rodačka ze Sokolova v rámci Night Session vyzve světovou dvojku Ons Džabúrovou.

Karolína Plíšková si během příprav na předchozí sezonu zlomila ruku a o loňské australské léto přišla. Do akce se vrátila až v březnu, rok zakončila s nelichotivou bilancí 21-21, čtyřmi porážkami v řadě a bez jediné finálové účasti.

Bývalé světové jedničce se nedařilo ani v úvodních týdnech probíhající sezony. Na generálkách v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou, na druhém podniku dokonce musela poprvé od srpna 2014 do kvalifikace.

Na Australian Open ovšem už při osmém startu v řadě postoupila do třetího kola. Semifinalistka ročníku 2019 si poradila bez ztráty setu s Xiyu Wang i Julií Putincevovou, ruskou rodačku reprezentující Kazachstán porazila pošesté v řadě.

Nasazená třicítka dominovala a získala úvodních osm gamů. V tom devátém ale ztratila vedení 40-0 na podání, pustila soupeřku do hry a ještě se musela o druhou sadu poprat. Putincevová šla dokonce za stavu 3-3 do vedení brejku, který jí rodačka z Loun nedovolila potvrdit. K prvním mečbolům se favoritka dostala už v desáté hře, nicméně zápas ukončila až o dva gamy později po proměnění třetí šance.

O čtvrté melbournské osmifinále bude Plíšková usilovat v prvním vzájemném duelu s 22letou Varvarou Gračovovou. Aktuálně 97. hráčka světa dnes v Melbourne porazila hladce 6-3 6-1 italskou kvalifikantku Lucreziu Stefaniniovou a vyrovnala své grandslamové maximum.

Fruhvirtová s Plíškovou tak mezi nejlepší dvaatřicítkou doplnily Barboru Krejčíkovou. Ta nastoupí zítra k souboji o osmifinále s Anhelinou Kalininovou. O postup do druhého týdne bude v pátek usilovat také Jiří Lehečka.



Sabalenková pokračuje v letošní neporazitelnosti, Kuděrmetovová překvapivě končí

Aryna Sabalenková ani v šestém letošním zápase neztratila set. Světová pětka a jedna z největších favoritek letošního ročníku Australian Open smetla ve druhém kole 6-3 6-1 Shelby Rogersovou a s Američankou vyhrála i třetí vzájemný souboj. Čtyřiadvacetiletá Běloruska bude o třetí melbournské osmifinále v řadě a vyrovnání svého maxima v tomto dějišti bojovat s Elise Mertensovou.

Se svou bývalou deblovou parťačkou, s níž získala pět titulů včetně trofejí z US Open 2019 či Australian Open 2021, vyhrála posledních pět střetnutí a ve vzájemné bilanci má navrch 6-2. Bude se jednat o jejich první měření sil od US Open 2021.

Semifinalistka z roku 2018 Mertensová ani při své šesté účasti v hlavní fázi Australian Open nechybí mezi dvaatřicítku nejlepších, v předchozích třech letech vypadla vždy až v osmifinále. Letos už vyřadila bývalou finalistku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska a dnes porazila 6-4 6-3 čerstvou šampionku z Hobartu Lauren Davisovou z USA.

